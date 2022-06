Sanremo: lavori sulla pista ciclabile, lunedì circolazione interrotta dalle 20

Nell'ambito dei lavori di manutenzione mirati alla sicurezza della pista ciclopedonale, lunedì dalle 20 verrà realizzata la segnaletica orizzontale nella zona antistante il deposito autobus della Riviera Trasporti.

Le opere comporteranno la chiusura temporanea al transito della pista ciclopedonale, in entrambi i sensi di marcia, per il tempo necessario alla stesura e all'asciugatura della segnaletica in fase di realizzazione.

I lavori verranno svolti in orario serale e notturno per creare il minor disagio possibile ai fruitori della pista.