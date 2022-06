Imperia: questa mattina a Oneglia, intitolazione di una piazza a Monsignor Orazio Boeri

A Imperia Oneglia questa mattina si è svolta l’intitolazione di una piazza a Monsignor Orazio Boeri che fu parroco della Basilica di San Giovanni dal 1938 al 1973.

“Questa mattina abbiamo svelato la targa in ricordo di Mons. Orazio Boeri – scrive in un posto il sindaco Claudio Scajola -. Per un prete, per un uomo come Don Boeri, non era accettabile che l’unico ricordo fosse un pezzo di plastica attaccato a un palo, com'era fino a poco tempo fa. Noi che siamo più grandicelli, lo ricordiamo per le sue prediche che faceva dal pulpito, senza microfono, con una voce molto forte.

Don Boeri è stato parroco in periodi difficili: prima della guerra, durante la guerra, durante la Liberazione e in quegli anni fu vittima anche di una barbara aggressione. E poi, negli anni successivi, non fece mai mancare il suo contributo al dibattito sulla crescita della città. Lo ricordo inoltre come insegnante di religione al Liceo Classico De Amicis, quel liceo classico che a breve potrà tornare nella sua storica sede di piazza Ulisse Calvi.

La breve cerimonia di oggi è stata ancor più sentita perché abbiamo affidato il ricordo di Don Boeri a Mons. Ruffino, che per l’occasione è tornato a trovarci e che abbiamo accolto con affetto”.