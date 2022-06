Cinema: oggi sul lungomare Calvino Riccardo Scamarcio nuovamente sul set per le scene finali del 'Rally di Sanremo'

Pomeriggio di riprese, tra lungomare Calvino e piazzale Dapporto, per il cast del film ‘2Win’, che da lunedì è a Sanremo per girare una serie di scene che caratterizzeranno soprattutto la fine della storia che racconta il mondiale rally del 1983, con la lotta al vertice Lancia-Audi.

Sotto un caldissimo sole il protagonista Riccardo Scamarcio, insieme a Daniel Bruhl, Volker Bruch, Katie Calrkson Hill e Esther Garrel e sotto la guida del regista Stefano Mordini, hanno proseguito nel realizzazione del film che vede l’ex Direttore Sportivo di casa Lancia, Cesare Fiorio (impersonato da Scamarcio) il vero protagonista.

Allestito il palco d’arrivo, molte sono state le auto di quell’epoca che hanno sfilato sul lungomare. Lancia 037, Audi, Golf e Reanult 5, che saranno protagoniste anche sabato prossimo, quando la troupe si sposterà tra San Romolo e Perinaldo, luoghi storici del ‘Rally di Sanremo’.

Questa mattina (QUI) il cast si è presentato al completo in Comune, per parlare con i media. Un incontro cordiale, che ha visto regista e attori accolti dal Sindaco e dall’Amministrazione. Un momento particolarmente gradito dalle dipendenti del gentil sesso, che hanno atteso il ‘bello’ Scamarcio, ‘armate’ di cellulari per le classiche foto.

(Foto di Tonino Bonomo)