Sanremo: i cantieri 'Permare' hanno avviato la costruzione del primo '70 m steel', sarà pronto nel 2026

Il cantiere nautico di Sanremo ‘Permare’ ha avviato la costruzione del primo 70 m steel, una unità custom per uno stimato cliente europeo.

La famiglia Amerio ha iniziato a marzo scorso la costruzione dell’unità sotto la propria stretta supervisione, con una filiera dedicata, dando priorità geograficamente al distretto ligure e toscano e privilegiando maestranze altamente qualificate che garantiranno la massima qualità. L’unità sarà pronta per la stagione 2026.

Lo scafo dislocante con linee contemporanee, nato dall’estro creativo di Antonio Luxardo, avrà bassi consumi e spazi molto generosi con caratteristiche estetiche che lo renderanno innovativo stilisticamente. Il progetto è stato commissionato allo studio ligure Optima di La Spezia con il quale è iniziata una fruttuosa collaborazione. Il Direttore ai lavori e controllo qualità è un volto noto il ligure Ing. Giulio Riva con esperienza trentennale nel settore steel e ha all’attivo collaborazioni di refitting importanti eseguiti in passato con successo nei cantieri di Sanremo.

Gli interni sono seguiti dallo studio Luxury Projects per mano dell’eclettica Laura Pomponi, che sta collaborando con il Cantiere sanremese in parallelo per un altro progetto. Maggiori dettagli saranno svelati nei prossimi mesi per quella che rappresenta la sfida più grande ed impegnativa del cantiere matuziano.

La Permare giunta ai suoi primi 50 anni di attività può vantare un vasto bacino di clientela italiana ed internazionale essendo basata nel Ponente ligure in posizione strategica vicina alla Costa Azzurra e al Principato di Monaco. Oltre al nuovo segmento steel si rafforza la squadra dedicata al composito che è riuscita a rendere scalare la tipologia di costruzione dell’Amer 120 e ad estenderla all’intera gamma prodotta.

Fanno parte del gruppo storico Massimo Verme, Stefano Tini ed Andrea Ramasco che quest’anno saranno particolarmente impegnati a portare a termine i numerosi progetti Amer Yachts con consegne previste fino a tutto il 2023.