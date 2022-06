Equitazione: Filippo Bologni in grande evidenza al Campo ippico del Solaro di Sanremo

Filippo Bologni, dopo aver vinto una C135 il primo giorno di gare, oggi si è aggiudicato quella più importante del Concorso internazionale di equitazione salto ostacoli di Sanremo: la C140. L'azzurro si è imposto in sella a Diplomat, cavallo belga di 13 anni. Si è messo alle spalle Gregorio Spinelli, di Crema, Gianluca Caracciolo, barese, e Luca Inselvini.



Gli stranieri si sono dovuti accontentare del quinto posto con lo spagnolo Manuel Pinto e del sesto con l'argentino Matias Alvares. Bologni, riminese, 28 anni, che si divide fra la sua città, Reggio Emila e Padova, ha già vinto sei titoli italiani. Due settimane fa era nel quartetto della nazionale a Piazza di Spagna. E al campo ippico del Solaro è stato premiato dal pallavolista Simone Parodi, di Arma di Taggia ma che oggi vive a Sanremo, vincitore di tre scudetti, e terzo alle Olimpiadi di Londra con la nazionale italiana, team che lo ha visto protagonista oltre un centinaio, di volte. Con ogni probabilità quest'anno sarà ancora in serie A.



Un'ottima notizia visto che nei mesi scorsi si era parlato di un suo addio, a 35 anni, all'attività agonistica. "Sono molto contento - dice Bologni -. Il cavallo con cui ho vinto è uno dei miei di punta e però aveva subito uno stop dalle gare di quasi un anno. Sono molto felice che sia tornato di gran carriera vincendo due gare internazionali". Bologni è accompagnato dalla fidanzata Gessica Notaro, nota showgirl che due anni fa ha cantato al Festival.



Gli italiani si stanno comportando molto bene e spesso, al Solaro, risuona l'Inno di Mameli. Anche se a volte accade, come in C120, che tutti e primi otto sono stranieri. Tra i rivieraschi due ottimi terzi posti per Viola Bartoli, 17 anni di Taggia, della Società Ippica Sanremo, in C110, e Lorenzo Rango, dell'Horse Val Nervia di Camporosso in C115. Nell'ultima C135 vinta dal carabiniere Massimo Grossato, buon quarti posto per Felipe Nagata, portacolori della Sis Sanremo.

Fra i liguri in gara anche concorrenti delle due società di Rapallo. L'Horse Club Rapallo con Nicole Cepollina, Greta Bianchi, Nicola Rodinetti, e Giulia Oneto nelle gare internazionali e nelle nazionali i giovanissimi Martina Bernazzoli, Irene Bianchi, Pietro Karol Ignaccolo, Carola Pedemonte, e Ludovica Trematerra. E, per la Scuderia del Sole Rachele Boldrini, Matilde Sofia Dal'Orso, Veronica Donati, Lavinia Pasteur, Monica Pasquini, Aurora Schiappacasse. Speaker della manifestazione Cristian Micheli, chef de piste Elio Travagliati.



Domenica si comincia alle 8.15. In scaletta undici gare dell'Internazionale e quattro del Nazionale. Nel primo pomeriggio, dalle 14.30 in poi ci sarà il Gran Premio con in palio 26 mila euro. Si finisce nel tardo pomeriggio. Ingresso libero.