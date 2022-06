Viabilità: i cantieri della prossima settimana sulla A10 (Savona-Ventimiglia) e sull'A6 (Torino-Savona)

L’Autostrada dei Fiori comunica i cantieri della A10 e della A6 della prossima settimana che potrebbero arrecare disagi in considerazione dei flussi di traffico attualmente rilevati e, conseguentemente, un aumento dei tempi di percorrenza prevalentemente nel fine settimana.

Tronco A10 – Savona-Ventimiglia (confine francese)

Direzione Italia (carreggiata Sud)

- Tra Finale Ligure e Spotorno carreggiata chiusa con doppio senso con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta per lavori di adeguamento galleria Orco dal km 58+015 al km 56+275 dal 13/06/2022 al 17/06/2022

- Tra Andora e Borghetto Santo Spirito, dal km 82+980 al km 80+200 chiusura della corsia di sorpasso per sostituzione barriere di sicurezza dal 13/06/2022 al 19/06/2022

- Tra San Bartolomeo e Andora dal km 99+240 al km 95+330 carreggiata a doppio senso di circolazione causa lavori sulla carreggiata opposta dal 13/06/2022 al 17/06/2022

- Tra Confine di Stato e Ventimiglia carreggiata chiusa con doppio senso con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta per lavori di adeguamento galleria Del Monte dal km 153+870 al km 152+140 dal 13/06/2022 al 17/06/2022

Direzione Francia

- Tra Spotorno e Finale Ligure carreggiata a doppio senso di circolazione per lavori sulla carreggiata opposta dal km 56+275 al km 58+015dal 13/06/2022 al 17/06/2022

- Tra Borghetto S.S. e Albenga, dal km 80+500 al km 81+760 chiusura della corsia di sorpasso per sostituzione barriere di sicurezza dal 13/06/2022 al 19/06/2022

- Tra Andora e San Bartolomeo dal km 95+330 al km 99+240 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Colle Dico dal 13/06/2022 al 19/06/2022

Direzione Savona

- Tra Carmagnola e Marene dal km 25+170 al km 28+760, restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata nord, per lavori di adeguamento capacità portante della sovrastruttura stradale dal 27/04/2022 al 30/06/2022 (1);

- Tra Niella Tanaro e Ceva dal km 71+450 al km 74+090 restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata nord per lavori di adeguamento sismico del viadotto Borio nord dal 11/02/2022 al 30/09/2022 (*).

- tra Ceva e Millesimo dal km 93+450 al km 96+400, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per lavori di miglioramento sismico dei viadotti Tine, Taranco e Geve/Tonifrè, dal 25/11/2020 al 31/11/2022;

- tra Millesimo e Altare dal km 97+115 al km 99+450, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per interventi di miglioramento sismico dei viadotti San Bernardo, Tana e Surie, dal 20/10/2021 al 31/12/2022;

- tra Millesimo e Altare dal km 103+750 al km 105+770, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e di emergenza per misure gestionali sul viadotto Bormida di Pallare, dal 25/06/2021 al 31/12/2022;

- tra Altare e Savona dal km 109+800 al km 118+000, carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, per lavori di adeguamento sismico delle opere d’arte lotto 2 dal 17/04/2022 al 19/09/2022. (Dalle ore 14:00 della domenica alle ore 12:00 del lunedì successivo, rimozione dello scambio di carreggiata e spostamento del traffico su unica corsia, riaprendo la carreggiata sud interessata dai lavori).

Direzione Torino

- tra Savona e Altare dal km 122+100 al km 120+800 restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, per adeguamento galleria Dei Passeggi II, dal 09/05/2022 al 31/07/2022 (2);

- tra Savona ed Altare dal km 119+408 al km 109+700, restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata sud per interventi di adeguamento sismico delle opere d’arte lotto 2 dal 17/04/2022 al 19/09/2022 (2);

- tra Ceva e Niella Tanaro dal km 73+890 al km 71+596, carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, per lavori di adeguamento sismico del viadotto Borio nord dal 11/02/2022 al 30/09/2022 (*);

- tra Niella Tanaro e Mondovì dal km 67+130 al km 66+200 restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, per misure gestionali sul viadotto Cento nord, dal 09/05/2022 al 31/12/2022 (3);

- tra Marene e Carmagnola dal km 28+760 al km 25+170, carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, per lavori di adeguamento capacità portante della sovrastruttura stradale dal 27/04/2022 al 30/06/2022 (1).

(*) = gestione dinamica delle corsie con movimentazione delle barriere spartitraffico in modo tale da garantire due corsie di marcia nei giorni e nella direzione con previsione di maggior flusso di traffico (due corsie verso Savona e una verso Torino dal lunedì pomeriggio fino al pomeriggio della domenica successiva e viceversa due corsie verso Torino e una corsia verso Savona dalla domenica pomeriggio fino al pomeriggio del lunedì successivo).

(1) = configurazione di cantiere che prevederà due corsie nel senso e nella direzione di maggior traffico.

(2) = dalle ore 14:00 della domenica alle ore 12:00 del lunedì successivo configurazione di cantiere che prevederà due corsie in direzione Torino.

(3) = dalle ore 14:00 alle ore 24:00 della domenica configurazione di cantiere che prevederà due corsie in direzione Torino.

CHIUSURE DI TRATTA



- Direzione Torino TRATTA ALTARE - CEVA IN DIREZIONE NORD E DELL’ENTRATA IN DIREZIONE TORINO ALLA STAZIONE AUTOSTRADALE DI MILLESIMO

- dalle ore 21:00 del 13/06/22 alle ore 06:00 del 14/06/22

- dalle ore 21:00 del 14/06/22 alle ore 06:00 del 15/06/22

- dalle ore 21:00 del 15/06/22 alle ore 06:00 del 16/06/22

- dalle ore 21:00 del 16/06/22 alle ore 06:00 del 17/06/22

- dalle ore 21:00 del 17/06/22 alle ore 06:00 del 18/06/22

Il traffico proveniente da Savona e diretto a Torino, dovrà obbligatoriamente uscire alla stazione di Altare e potrà rientrare in ambito autostradale alla stazione di Ceva, si consiglia di percorrere la SP 29 poi la SP 28 Bis. Per il traffico che dalla stazione di Millesimo deve dirigersi in direzione di Torino si consiglia l’entrata alla stazione di Ceva percorrendo la SP 28 Bis. Sarà assicurato il transito ai veicoli dei Soccorsi Sanitari, Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale.

TRATTA CEVA - MILLESIMO IN DIREZIONE SUD

- dalle ore 21:00 del 13/06/22 alle ore 06:00 del 14/06/22

- dalle ore 21:00 del 14/06/22 alle ore 06:00 del 15/06/22

Il traffico proveniente da Torino e diretto a Savona, dovrà obbligatoriamente uscire alla stazione di Ceva e potrà quindi rientrare in ambito autostradale alla stazione di Millesimo, si consiglia di percorrere la SP 28 bis. Sarà assicurato il transito ai veicoli dei Soccorsi Sanitari, Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale.