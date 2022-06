Diano Marina: per il terzo anno consecutivo, gli Eco Comitati 'Ecoschool' dell'Istituto Comprensivo

Per il terzo anno scolastico consecutivo, nell’Istituto Comprensivo Diano Marina si sono svolti gli Eco-comitati del Programma Ecoschool. Gli alunni della scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di Diano Marina hanno lavorato a temi di grandi importanza e attualità: la tutela degli ambienti legati all’acqua e l’utilizzo consapevole di questa preziosa risorsa. Il loro percorso si concluderà con il riconoscimento e la consegna delle Bandiere Verdi della FEE (Fondazione per l'Educazione Ambientale)



I progetti, sostenuti dagli Assessorati all’Ecologia e all’Istruzione del Comune di Diano Marina, si sono svolti lungo un percorso iniziato dall’analisi della situazione e dalla registrazione dei dati, proseguendo nell’azione e nella strutturazione di una proposta di lavoro. Scopo ultimo è la creazione dei decaloghi, gli Eco-codici, da esporre sul territorio per sensibilizzare la popolazione sui temi affrontati. Un pensiero non solo alla cittadinanza residente ma anche ai turisti che vivono il nostro mare e le nostre spiagge, al fine di creare e diffondere la cultura del rispetto e della tutela ambientale in maniera semplice, concreta e ci auguriamo efficace.



Il lavoro che gli alunni hanno svolto insieme ai loro insegnanti è concluso, la cerimonia di consegna delle Bandiere verdi avverrà il 10 giugno nel Parco di Villa Scarsella per i plessi di Diano Marina.



Si ringrazia la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Diano Marina e i docenti che hanno lavorando assieme ai bambini. Un ringraziamento anche alle Associazioni e gli enti del territorio che hanno collaborato e contribuito alla buona riuscita del programma.