Sanremo: venerdì al Casinò spettacolo musicale organizzato dall’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia

La serata musicale e canora organizzata dalla Sezione di Sanremo dell’A.N.F.I. ha purtroppo avuto una pesante defezione, in quanto alcuni dei professori d’orchestra della Banda Nazionale della Guardia di Finanza sono stati improvvisamente impegnati altrove, non potendo garantire un numero adeguato di musicisti per un concerto. La formazione delle Fiamme Gialle si esibirà quindi nella città dei fiori in una data da stabilire.

Si tratterà quindi di uno spettacolo prevalentemente canoro con alcuni momenti strumentali, quello in programma venerdì prossimo alle 20 al Teatro del Casinò, il cui ricavato sarà completamente devoluto a favore dell’Istituto Padre Semeria di Coldirodi (Sanremo).