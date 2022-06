Pianezza (TO), partenza col botto per la prima tappa del Campionato Italiano di Pump Track

Grande successo a Pianezza per la prima tappa del Campionato Italiano 2022 di Pump Track.

Il ridente comune dell’hinterland torinese, tra i migliori per qualità di vita e opportunità residenziali, da un paio d’anni si è distinto a livello nazionale per la creazione ex novo, grazie alla generosità e alla sensibilità di un suo stimato concittadino, l’Ingegner Cristiano Bilucaglia, Founder, Ceo e Chairman di ‘uBroker’, del più moderno e avveniristico impianto ciclabile dedicato a questa importante disciplina sportiva dal gradimento e adesioni in costante crescita.

L’ennesimo frutto di un sano mecenatismo sociale e territoriale nato dalle bollette azzerate di luce e gas, Canone Rai e accise incluse, fatto altrettanto straordinario realizzato per la prima volta al mondo dalla virtuosa e stimata impresa fondata dall’imprenditore pianezzese.

Il 4 e 5 giugno la pista di Via Musinè 26 progettata e resa realtà dall’elvetica Velosolutions, azienda svizzera riferimento mondiale nel settore, ha infatti ospitato il debutto di un’attesa e partecipata competition che ha visto sfilare, protagonisti di incredibili acrobazie in tempi brevissimi su percorsi impegnativi, decine di ragazzi e ragazze accomunati e mossi tutti dalla comune passione delle due ruote.

Un weekend all’insegna del sano agonismo ciclistico, rivolto ad appassionati ed estimatori del genere, articolato su di una scaletta mista in formato challenge e tappe: cinque prove più prova finale come da regolamento tecnico nazionale FCI.

Un’iniziativa degna di nota resa possibile grazie alla determinazione e la passione di Riccardo Fadda e Sandro Baldissarri, che hanno unito le loro forze.

Una kermesse che ha ricevuto il plauso e il riconoscimento ufficiale della Federazione Ciclistica Italiana, in quanto la specialità sportiva è riconosciuta ufficialmente dall’UCI, e le gare rispetteranno il regolamento nazionale di specialità della FCI.

Un evento storico che ha ricevuto anche l’inattesa e gradita visita dei Padri Passionisti di San Paolo della Croce del vicinissimo Santuario di San Pancrazio, luogo di culto amatissimo dai Pianezzesi, guidati dal Rettore Padre Giuseppe Cortesi da sempre accanto anche ai giovani del territorio.

“Pianezza inaugura la bella stagione a suon di sano agonismo in campo. E’ stato entusiasmante e insieme fantastico vedere riconfermato e accresciuto, ancora una volta, il magnetico e irresistibile potere aggregante di un impianto ciclabile di ultimissima concezione capace di richiamare presso di sé appassionati e sportivi da ogni parte d’Italia. Producendo matching sociale, crescita, confronto, dialogo e positiva ricaduta sul territorio. Ringrazio ancora una volta l’Amministrazione a guida Antonio Castello per aver creduto nel progetto, sposandolo e sostenendolo nel difficile tempo di pandemia, la Federazione Ciclistica Italiana, gli Organizzatori, i Volontari, tutti gli Atleti e i Collaboratori intervenuti e in egual misura Padre Giuseppe Cortesi e i suoi cari Confratelli per averci fatto dono della loro preziosa e benaugurante presenza”, chiosa entusiasta Cristiano Bilucaglia, Founder e Chairman di ‘uBroker Srl’, primaria azienda italiana leader del risparmio nelle utilities già menzionata ‘Leader della Crescita’ da ‘Il Sole 24 Ore’ e tra le 1000 migliori imprese d’Europa dal ‘Financial Times’.

Dopo il debutto piemontese, il Campionato Nazionale di ‘Pump Track’ proseguirà la sua corsa con la seguente serie di tappe nel Belpaese: il 23 e 24 Luglio ad Albareto (PR), il 20 e 21 Agosto a Rapino (CH), il 3 e 4 settembre a Cosio Valtellino (SO), l’8 e il 9 ottobre a Primiero (TN) e il 22 e 23 ottobre a Lainate (MI).