Imperia: si avvia alla conclusione la 21ª edizione del Festival della Cultura Mediterranea

Al via la terza ed ultima giornata della 21ª Edizione del Festival della Cultura Mediterranea a Imperia, nel centro storico di Porto Maurizio, 'Imperia, Città del Libro' inserita nell'elenco nazionale del 'Centro per il Libro e la Lettura' Dipartimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

LEIT MOTIV della Fiera 2022: Senza parole: l’altra comunicazione

PROGRAMMA di DOMENICA 5 GIUGNO

Isola Mediterranea Piazza Serra

ore 10.00 Chiara Pareto, Simonetta Ronco e Antonella Squillace “mi veddo o mâ. Storie di memoria, fuga, emigrazione" - Leucotea edizioni

ore 10.30 Leonardo Massabò “Non ho una buona notizia da darti” Ed. Fratelli Frilli a cura della Polizia di Stato

ore 11.15 Giorgio Temporelli “Il manuale dell'acqua" - notizie e curiosità sulle acque da bere - Ed. Erga

ore 12.00 Bruno Vallepiano “La donna con la pistola" Ed. Golem

ore 15.00 Yahya Pallavicini “Contemplare Allah - Regole sulla Via interiore di maestri musulmani" Ed. Mimesis; dialogano con l'autore Don Gabriele Corini, Docente di Sacra Scrittura e Dir. Uff. Diocesano Ecumenismo e Dialogo Interreligioso e Abu Bakr Moretta, CO.RE.IS. Italiana

ore 16.15 Renato Marengo “Napule's Power" - Movimento Musicale Italiano Ed. Tempesta; dialoga con l'autore Stefano Senardi

ore 16.45 Nicola Galathopoulos “Dannati per sempre" Ed. Minerva; dialoga con l'autore Giulio Geluardi

ore 17.30 Enrico Vanzina “Diario Diurno" Ed. Harper Collins; dialoga con l'autore Massimo Boero

ore 18.15 Oscar Farinetti “Never Quiet" Ed. Rizzoli; dialoga con l'autore Marzia Taruffi

Isola Bianca Via Cascione (zona mercato coperto)

ore 10.45 Inventare la storia con Graziano Consiglieri (La profezia dei catari) e Nicola Salvini (Onore dei vivi) Ed. Araba Fenice

ore 11.30 “L’arte della comunicazione” di Marco Ferrini a cura di Andrea Guandalini - Ed. Centro Studi Bhaktivedanta

ore 15.45 Remo Ferretti “Codice 9” Storia di un militare in scenari operativi - Aviazione. Ed. Antea

ore 16.30 Vito Lasaponara “Un vademecco”; dialoga con l'autore il Maestro Giovanni Doria Miglietta

ore 17.00 Luca Anghinoni “Chi ha maggior fiato farà miglior musica” Ed. Alzani. Interviene alla presentazione la Banda Musicale Borghetto S.Nicolò – Città di Bordighera diretta dal Maestro Luca Anghinoni.

re 17.45 Sergio Barducci “Arrigo Sacchi. Oltre il sogno" Ed. Minerva; dialoga con l'autore Gabriele Borgna

ore 18.30 Federica Amadori “L'ora dei cornuti" Ed. Golem; dialoga con l'autrice lo scrittore Bruno Morchio

ore 19.00 Renato Erasmo: “Il silenzio di Rocco" (sognavamo l'uguaglianza....) Ed. Etabeta

Punto U Resciou Via XX Settembre

ore 16.15 Danilo Balestra “La donna del sabato sera” Ed. Golem dialoga con l'autore Susanna Sillano, storico del teatro e dello spettacolo

ore 17.00 Giacinto Buscaglia e Massimo Schiavon “Lumecan” Ed. Araba Fenice

ore 17.45 Roberto Ravera “Sierra Leone antropologia di un mondo a parte” Ed. Leucotea; dialoga con l'autore la giornalista Gaia Ammirati. A cura di Fidapa BPW Italy Sez. Imperia e Sez. Sanremo.

ore 18.30 Ivana Ruscigni “Disegni incompiuti” Ed Kimerik dialoga con l'autrice Ito Ruscigni

ore 19.00 Fulvio Damele e Luca Amoretti “Coccodrilli, reti e cucchiai” la doppia vita delle parole del calcio-prefazione di Bruno Pizzul. Ed. Lab DFG

Spazio “Senza Parole” Via Cascione (zona ex Banca d’Italia)

15.00 - 18.00: “Arte per Te(rra)" Disegniamo insieme un pianeta migliore! Gli artisti Andrea e Enzo Iorio invitano bambini e adulti a creare e colorare tutti insieme una grande opera d’arte per amore della nostra Terra.

ore 16.00 Caribbean dance a cura di Laura Siragusa anche in versione itinerante

ore 16.30 Esibizioni di “Corpi in movimento”

Mostre in Fiera Via San Maurizio (Oratorio di Santa Caterina)

“IO qui SOTTOSCRITTO - Testamenti di grandi italiani"

Mostra promossa dal Consiglio Nazionale del Notariato (Roma) e dal Rotary Club e presentata in Fiera ad Imperia dal Notaio Giulio Biino, consigliere nazionale e presidente del Salone Internazionale del Libro di Torino.



La mostra vuol condividere le ultime memorie, quelle più intime ed intense, di personaggi che hanno promosso i valori ed il talento italiano. Esposti i testamenti di: Gabriele d’Annunzio | Alessandro Manzoni | Enrico Caruso | Enzo Ferrari | Papa Paolo VI | Alcide De Gasperi | Papa Giovanni XXIII | Giuseppe Garibaldi | Camillo Benso Conte di Cavour | Gioachino Belli | Guglielmo Marconi | Giuseppe Verdi | Luigi Pirandello | Giovanni Agnelli Senior | Giovanni Pascoli | Grazia Deledda | Giovanni Verga | ed altri ancora.

Via Cascione

· Senza parole....la “nostra” comunicazione - Mostra di fotografia a cura di Agenda Fotografica

· "Poster per la pace" realizzati dagli allievi delle scuole medie di Imperia a cura del Lions Club Imperia La Torre

· “Aurelio Rezoagli - ritratto di uno scultore “Tra mare e cielo: la vita quotidiana delle Clarisse di Porto Maurizio"

Mostra fotografica a cura di Marco Donatiello

Evento con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Liguria, Città di Imperia, Provincia di Imperia e Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona. Ed il sostegno della Fondazione Carige. Organizzata dal Comitato San Maurizio in collaborazione con Espansione Eventi di Paola Savella.