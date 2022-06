Imperia: circa 80mila spettatori assiepati ovunque per seguire la 'magia' delle Frecce Tricolori (Foto e Video)

Una moltitudine di spettatori, circa 80 mila, distribuiti tra Oneglia e Porto Maurizio e dei quali molti sulle spiagge nonostante la giornata un po’ ‘birichina’ sul piano meteo, per seguire lo spettacolo delle ‘Frecce Tricolori’ oggi a Imperia.

Letteralmente invasi i porti ma tanta gente si è anche distribuita sul lungomare Vespucci, proprio di fronte alla omonima nave scuola, a cercare il punto migliore dove seguire le evoluzioni. Lo spettacolo è iniziato alle 16.30 con la dimostrazione dell’elicottero della pattuglia che ha simulato il soccorso di un uomo in mare.





Quindi è stata la volta degli aerei dell’Aero Club Savona, che hanno volteggiato in cielo di fronte al pubblico che, però, era trepidante per l’arrivo della Pattuglia Acrobatica. Le ‘Frecce’ sono arrivate dalla montagna e, volando sopra palazzo comunale e sfiorando idealmente la ‘Amerigo Vespucci’, sono arrivate sopra lo specchio acqueo allestito di fronte al porto turistico.

Qui sono iniziate le diverse evoluzioni e lo spettacolo è stato, come sempre emozionante e mozzafiato. Durante il ‘volteggio’ della pattuglia gli applausi a scena aperta hanno accompagnato le ‘Frecce’ fino al termine per un pomeriggio unico e straordinario per Imperia, dove sta per terminare un lungo ponte estremamente positivo sul piano turistico.