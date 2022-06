Imperia, dal 4 luglio al via il ‘Campo Solare Estivo' della Parrocchia di San Giovanni

Dal 4 al 15 luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.30, presso l'Oratorio San Sebastiano di Imperia, è in programma il ‘Campo Solare Estivo’. L’iniziativa, fortemente voluta da don Alessandro giovane e dinamico parroco di San Giovanni Battista di Oneglia, è rivolta ai bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni

"Estate Ragazzi -spiega don Alessandro - è un periodo di attività e di esperienze condotte in modo unitario e pensate con attenzione educativa. L’intento è quello di raccogliere i ragazzi di un determinato territorio per una iniziativa che li coinvolga, durante il periodo estivo, impegnandoli in attività nelle quali esprimere liberamente le loro potenzialità facendogli vivere un’esperienza formativa di crescita insieme. L’ambiente che si crea è perciò altamente educativo, dove i ragazzi sono aiutati a crescere nell’amicizia, nella lealtà, nella fede".

"Il periodo e la durata viene stabilito dal centro parrocchiale giovanile, secondo l’opportunità di tempi e luoghi, ma solitamente durante le vacanze scolastiche, da lunedì a venerdì, con diverse possibilità".

"L’attività, rivolta principalmente ai ragazzi fra gli 5 e i 14 anni, viene pensata e organizzata dal Gruppo educatori".

"È una buona occasione per venire incontro a tutti quei i genitori che lavorano e non saprebbero a chi affidare i loro figli, per evitare di far annoiare i bambini facendoli stare in casa magari davanti alla televisione durante le vacanze…con lo scopo educativo di far vivere in allegria gli ideali ed i valori che comportano un cammino di maturazione umana e cristiana. Non si può certo definire Estate Ragazzi come 'parcheggio per i figli'".

"Al responsabile Coordinatore vengono affiancati gli animatori che si occupino dei ragazzi e che svolgono gratuitamente il loro servizio. Il luogo di ritrovo e delle attività ludico ricreative è l'oratorio San Sebastiano in via Agnesi ad Imperia mentre la spiaggia è "Sogni d'estate" sulla spianata di Oneglia", conclude don Alessandro.

Questo il programma:

- 7.30/9.00 Accoglienza

- 9.00 Preghiera

- 9.15/12.00 Attività guidate (mare, giochi, compiti, sport, merenda offerta dalla parrocchia)

- 12.00/13.00 Pranzo

- 13.00/14.30 Gioco

Iscrizioni e informazioni aperte sino al 5 giugno 2022 presso l'Ufficio parrocchiale, in Via Santa Elisabetta 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Tel. 0183 682969