Imperia: "Sei un Supereroe se non mi butti", campagna contro i mozziconi di sigarette gettati ovunque (Foto e Video)

Non gettare più i mozziconi a terra, meglio usare un piccolo posacenere portatile. Ecco l’invito di Assomozziconi a tutti i fumatori.

In vista della Giornata Mondiale dell’Ambiente di domani, è stata presentata ad Imperia l’associazione nata dall’unione tra Federazione Italiana Tabaccai, da sempre attenta all’ambiente ed alla sua tutela, e Assorecuperi, associazione nazionale delle imprese che operano nel settore del recupero dei rifiuti.

Nel corso dell’evento, tenuto alla Biblioteca Civica ‘L. Lagorio’, sono intervenuti il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola; Giovanni Risso, Presidente Nazionale della Federazione Italiana Tabaccai e Presidente di Assomozziconi; Tiziano Brembilla, Vicepresidente di Assomozziconi e Presidente di Assorecuperi.

“L’impegno di ogni singola persona è il primo passo necessario alla salvaguardia dell’ambiente. – ha detto Giovanni Risso Presidente Nazionale FIT e Presidente di Assomozziconi – Per questo attraverso AMI cerchiamo di sensibilizzare un numero sempre maggiore Istituzioni, operatori del settore e consumatori. Con la consapevolezza che solo attraverso una reale collaborazione di tutti i soggetti si possono trovare soluzioni efficaci al problema. Speriamo – ha concluso Risso – che l’esempio che cerchiamo di dare porti alla consapevolezza che anche un gesto piccolo, ma diffuso, contribuisce a tutelare l’intero ecosistema”.

“Proprio così – ha sottolineato Tiziano Brembilla Vicepresidente di Assomozziconi e Presidente di Assorecuperi - vogliamo essere al centro di un progetto che diffonde un messaggio ed un esempio positivi. Con un obiettivo: contribuire a modificare un’abitudine sbagliata e ad adottare, invece, un comportamento rispettoso per tutti. Non si può più rimandare, è necessario assumere quanto prima un approccio responsabile rispetto ad un problema che, se non adeguatamente gestito, mette in pericolo il decoro e la pulizia delle nostre città e delle nostre spiagge”.

In occasione della presentazione di AMI inoltre, proprio per sensibilizzare tutti i cittadini aiutandoli a non abbandonare i mozziconi nell’ambiente, sono stati distribuiti gratuitamente portamozziconi creati ad hoc a supporto la campagna #SEIUNSUPEREROE lanciata a Firenze lo scorso giugno. La Federazione Italiana Tabaccai, inoltre, ha consegnato al Comune di Imperia ed al Comune di Pieve di Teco i posaceneri da pavimento da installare all'esterno degli esercizi commerciali.