Alta Valle Arroscia, al via due nuovi corsi per lo sviluppo delle aree interne

C’è tempo sino al 15 giugno per iscriversi ai nuovi corsi gratuiti per “Addetto piccole costruzioni edili e manutenzione territori agricoli” e “Tecnico per la valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche” che si svolgeranno presso l’I.I.S. G. Ruffini di Pieve di Teco (informazioni sul sito www.seicpt.it o al numero 0183710947).



“Sono cicli di formazione rispettivamente di 400 e 600 ore finanziati dalla Regione Liguria (P.O.R. Fondo Sociale Europeo, asse I-occupazione) – spiega il vice presidente con delega all’Agricoltura della Regione Liguria – che abbinano teoria, pratica ed attività di stage per disoccupati, inoccupati e inattivi domiciliati in Liguria. Si tratta di un’opportunità importante per la Valle Arroscia e per il tessuto sociale, portando alla formazione di figure tecnico-operative qualificate. E’ una didattica che accresce le potenzialità delle aree interne perché lo sviluppo sostenibile parte da programmazione e docenze funzionali alle esigenze del territorio. Mi congratulo per la divulgazione di queste attività coi sindaci della valle effettuata nei giorni scorsi da Sei Cpt- Scuola Edile di Imperia- Comitato Paritetico Territoriale capofila dell’Ats Formare nella Alta Valle Arroscia, che hanno sottolineato le peculiarità di queste attività realizzate nell’ambito della S.N.A.I. “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne” e stanno raccogliendo adesioni”.

Addetto piccole costruzioni edili e manutenzione territori agricoli

Destinatari: 10 disoccupati, inoccupati e inattivi domiciliati in Liguria

Requisiti: assolvimento obbligo scolastico

Durata: 400 ore (teoria/pratica + stage)

Sede: I.I.S. G. Ruffini Pieve di Teco

Qualifica: agricoltori e operai agricoli specializzati in coltivazioni legnose agrarie

Tecnico per la valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche

Destinatari: 10 disoccupati, inoccupati e inattivi domiciliati in Liguria

Requisiti: diploma scuola secondaria di II grado

Durata: 600 ore (teoria/pratica + stage)

Sede: I.I.S. G. Ruffini Pieve di Teco

Qualifica: tecnico delle attività ricettive e professioni assimilate