Sanremo: stasera al Teatro dell'Opera del Casinò il concerto della Sinfonica per la Festa della Repubblica

Un appuntamento speciale quello di stasera alle 21 al Teatro dell’Opera del Casinò. L'Orchestra Sinfonica di Sanremo festeggerà la Festa della Repubblica e l’ultima data di una meravigliosa stagione con un concerto gratuito aperto a tutta la cittadinanza.

Il programma del 'Concerto Lirico-Sinfonico' si basa quasi interamente su sinfonie e arie del melodramma italiano. Alla direzione d’orchestra il M° Alfredo Sorichetti. Sul palco i vincitori del Concorso Lirico Internazionale "Anita Cerquetti" 2021.

Si comincerà con l’ouverture da “Il signor Bruschino”, la farsa giocosa che Gioachino Rossini scrisse per il Teatro San Moisè di Venezia nel 1813. “Un bel dì vedremo” è la celebre aria dal secondo atto di Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Seguono due arie dalla Bohème: quella di Mimì, con cui si presenta a Rodolfo e la romanza di Musetta (conosciuta anche come “Valzer di Musetta”) che intende riconquistare Marcello. L’aria e la cabaletta di Violetta Valery chiudono con potente effetto drammatico il primo atto de La Traviata di Giuseppe Verdi.

Pietro Mascagni, come molti compositori italiani dell’epoca, si dedicò quasi esclusivamente al teatro. Lui stesso dichiarò che in quegli anni un musicista italiano non poteva che essere un operista. Tuttavia in gioventù scrisse due sinfonie, l’Elegia per la morte di Wagner, una Danza esotica, una Gavotta delle bambole. In ogni caso egli dimostrò la sua abilità di sinfonista negli intermezzi delle sue opere e quello per Cavalleria rusticana è diventato assai popolare. “Tu che di gel sei cinta” è l’aria di Liù nel terzo atto di Turandot. È anche l’ultima aria completata da Puccini.

Romeo et Juliette è un’opera in cinque atti di Charles Gounod, tratta dalla tragedia di Shakespeare. L’aria “Je veux vivre” è cantata dalla protagonista, che confida alla nutrice Gertrude di non volersi ancora sposare. Il “Duetto buffo di due gatti” è un brano scherzoso di Rossini, in cui i due soprani (ma anche gli uomini amano cimentarsi nella simpatica composizione) imitano i miagolii e i minacciosi soffi di due gatti che litigano, ma poi sembrano fare la pace.

Il concerto di questa sera aprirà le celebrazioni del ricco programma per la Festa della Repubblica organizzato dal Comune di Sanremo. Nel corso della serata sarà possibile fare una donazione all’A.N.C.R. per contribuire al restauro della statua di Vincenzo Pasquali presso il sacrario dei caduti della prima guerra mondiale.

Prima dell’inizio del concerto sarà proiettato un breve video in cui il M° Giancarlo De Lorenzo presenterà al pubblico la rassegna “Musica nei Borghi” e “Sanremo Summer Symphony 2022”, iniziative frutto della collaborazione tra la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e Comune di Sanremo, gli operatori della musica, del turismo e le istituzioni.