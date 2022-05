Da domani a domenica ‘Fumettando a Ventimiglia’: domani alle 10 l’inaugurazione del ‘Festival dei Fumetti’

Sarà la Global Thinking Foundation a promuovere una delle mostre più emozionanti di questa edizione: ‘Libere di …Vivere’.

Donne, Diritti e Ripresa per una piena inclusione sociale alcuni temi della Mostra, che nasce per favorire maggiore consapevolezza, ed agire fattivamente sulla prevenzione delle situazioni di violenza economica contrastando l’isolamento sociale delle Donne.Legata ai Global Goals 4, 5 e 8 dell’Agenda 2030 dell’ONU, obiettivo della Mostra è informare e sensibilizzare, soprattutto le nuove generazioni, sui temi della violenza economica che molte Donne subiscono; a tal fine, l’utilizzo della letteratura disegnata può contribuire a un “cambio di visione” da parte dei giovani. “I fumetti inseriti nei progetti del terzo settore legati all’inclusione sociale e alla parità di genere hanno avuto un grandissimo successo, - ci spiega Claudia Segre presidente e fondatrice della Fondazione - tanto che nel nostro progetto Libere di… VIVERE il metodo didattico è stato esteso dalle scuole medie a quelle superiori, sia in Italia che Francia, e affiancato dalla visita virtuale del museo nel quale sono poste le graphic novel. Ciò rappresenta un elemento originale di grande novità per un’ampia diffusione, favorendo il dialogo intergenerazionale su temi così importanti.”

La mostra sarà presente nella giornata inaugurale di domani e in quella di mercoledì. Il tema femminile nel fumetto è al centro di questa edizione ed ovviamente non poteva mancare un tributo alla figura che ha ispirato questa scelta e cioè Jolanda la figlia del Corsaro Nero. E così dai colori di Fabieke, classificato fra i migliori street-artist del panorama mondiale, (presente con le sue opere nel libro ‘Street Art & Cinema’) prenderà vita in un murale quella Jolanda, occhi neri e capelli corvini descritta dalla penna di Emilio Salgari somigliante nel fisico al corsaro nero, quasi da apparire il suo alter ego femminile.

Ci spiega l’artista Fabieke, all’anagrafe Fabio del Monte bolognese classe 1987 - Jolanda, appunto, un personaggio femminile di tutto rispetto, capace di eclissare, nel romanzo a lei dedicato, il suo partner Morgan e di entusiasmare i lettori di ambo i sessi. “Non avete paura? - le chiedeva sovente Morgan nel romanzo di Salgari - Sono la figlia d’un uomo di mare , rispondeva ella, sorridendo. Su questi mari mio padre ha sfidati gli uragani. Perché non debbo sfidarli anch’io?” E questa stessa determinazione sarà adesso raffigurata nel cuore della città di Ventimiglia. Sarà possibile seguire l’artista nella sua performance dal vivo nella giornata di martedì 31 maggio; giornata inaugurale del Festival.

“Unire un linguaggio d’espressione giovanile ed uno culturale quale la mostra realizzata dalla Global Thinking Foundation, è una sfida che non poteva non essere percorsa in questa edizione di debutto per il festival Fumettando – dichiarano dall’Amministrazione Scullino - Il mondo del fumetto trova nella sua radice una relazione con la città di Ventimiglia grazie alle immagini iconiche di Tex e Zagor. Nella storia dei fumettisti, quali Carlo Raffaele Marcello e Fernando Fusco, per arrivare ai disegnatori di oggi, quali Luca Erbetta e Fabio Bono”.

Le aree del Festival sono state divise per ospitare laboratori di artisti, illustratori e fumettisti, workshop di esperti e docenti di Scuole del Fumetto e Accademie, angoli ricreativi per accogliere bambini e famiglie, spazi espositivi dedicati a Mostre di storici fumettisti e disegnatori locali, Case editrici all’avanguardia, Associazioni del Fumetto e artisti internazionali. Il tutto animato da artisti, musica, spettacoli itineranti che faranno di Fumettando a Ventimiglia un momento ludico e divertente per appassionati e non. Un programma fitto di eventi: 5 mostre, 8 laboratori con 8 professionisti diversi per imparare l’arte del fumetto, 7 talk e attività per bambini.

Via Aprosio, Via Ruffini, Biblioteca Civica, S.Agostino, Palestra GIL, Via Hanbury sono le aree che ospiteranno questa edizione.