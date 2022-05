Vallecrosia: mensa gratuita a scuola per i profughi ucraini alle materne e alla primaria

Il Comune di Vallecrosia ha concesso per l'anno scolastico 2021/2022 la mensa scolastica gratuita per i profughi ucraini minori accolti nelle scuole materne e primarie di primo grado dell'istituto "A. Doria" di Vallecrosia, fermo restando l'obbligo di iscrizione al servizio di refezione e fatto salvo lo stanziamento di eventuali fondi appositamente stabiliti da parte dello Stato. Il Responsabile dell'Area Sociale è stato incaricato degli atti necessari per l'attuazione di tale delibera.

La decisione è stata presa considerando le particolari condizioni socio/economiche dei nuclei familiari potenzialmente interessati, quale intervento umanitario e la tutela di garanzia in materia di diritto allo studio, nel quadro dell'attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina. La giunta ha così richiamato al contempo anche la nota del 4 marzo 2022 del Ministero dell'Istruzione che ha come oggetto proprio “Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse”.