Stato di incertezza per i balneari della nostra provincia: incontro di Fiba e Consercenti ad Arma di Taggia

Fiba e Confesercenti Imperia hanno organizzato ad Arma di Taggia un incontro di operatori balneari cittadini in virtù della recenti novità attinenti il mondo balneari che vive in uno stato di incertezza che perdura da troppo tempo.

“È stata una riunione molto utile - afferma il Presidente regionale Fiba GianMarco Oneglio - che è servita per rendere partecipi gli operatori sulla situazione riguardante l’emendamento sulla legge concorrenza e sulle interlocuzioni con la maggioranza e il governo al fine di raggiungere un punto di equilibrio e salvaguardare le imprese degli operatori. Sono emersi degli spunti molto interessanti anche se non si può nascondere un forte rammarico da parte di tutta la categoria su un provvedimento che avrebbe necessitato un maggiore confronto in questi mesi, un confronto che invece si è ridotto a pochi giorni in un periodo estremamente frenetico e contingentato. E' emersa una legge delega forse troppo ampia ma che ci permette di lavorare sui decreti attuativi che poi proporrà l’esecutivo. Sicuri di un confronto sereno, anche se in un momento non certo favorevole per gli imprenditori balneari, continueremo a lavorare a fianco degli operatori e con le forze politiche che ci vorranno sostenere”.

“Abbiamo fortemente voluto questo incontro – dice Ino Bonello Presidente Confesercenti Imperia - rispondendo alle esigenze degli operatori del territorio per cercare di dar loro delle risposte su quanto sta accadendo in questi giorni sui tavoli politici nazionali. La Confesercenti provinciale e Fiba di Confesercenti stanno lavorando assiduamente affinché si possa salvaguardare nel miglior modo possibile le imprese balneari e di tutti gli operatori che lavorano con grande professionalità nel settore”.