Imperia, il gesto d'amore di Andrea e Anna: attivata una raccolta fondi per Cesare, biker affetto dalla malattia di Huntington

“Due anni fa abbiamo incontrato Cesare e Clara, e abbiamo scoperto cosa fosse davvero la malattia di Huntington. È una bestia che strappa la volontà, la cognizione, ti cambia l'umore ma non i sentimenti”.



Andrea Ercolin e Anna Imperatrice hanno deciso di lanciare una raccolta su GoFundMe per aiutare i loro amici che vivono a Civezza, un piccolo Comune in provincia di Imperia.

“Cesare Bulgari - raccontano - correva in mountain bike (per tutti i suoi compagni di squadra è ‘il bullo’). Ora però - aggiungono - la lotta si è fatta più difficile e la sola speranza perché possa coronare il suo sogno di continuare a pedalare e arginare un po' l'inevitabile declino è un programma di fisioterapia a lungo termine in una struttura riabilitativa”.



“Cesare e Clara però - spiegano gli organizzatori della raccolta - da soli non se lo possono permettere: due anni fa si sono trasferiti in Liguria". "Ma questa scelta - proseguono - vuol dire anche avere da pagare un mutuo e due finanziamenti e per questo ora hanno bisogno di tutti noi, per aiutarli a far fronte alle spese che il ricovero comporta, senza rischiare di dover vendere la loro casa”.



La raccolta fondi ha superato i 2.600 euro ed è raggiungibile al link gf.me/v/c/4srp/il-bullo-e-la-bestia-ovvero-Cesare-e-lHuntington