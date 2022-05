A Sanremo torna ‘Fondali Puliti’, sabato prossimo appuntamento in difesa del mare

“Al porto vecchio torna Fondali puliti, appuntamento che l’Amministrazione comunale ha il piacere di continuare a supportare perché vicina a tutte quelle iniziative con la finalità di salvaguardare il mare. Ormai Fondali puliti è diventata un’importante ricorrenza per sensibilizzare la cittadinanza e amplificare il dibattito sulle tematiche ambientali. Non dobbiamo dimenticare che ogni piccolo gesto può fare la differenza e aiutarci a vivere il mare in modo sempre più sostenibile”.

Così gli assessori Sara Tonegutti (ambiente) e Mauro Menozzi (demanio) annunciano il ritorno sabato 28 maggio della manifestazione che si svolge sin dal 2013 (ad eccezione del 2020 per l’emergenza sanitaria), grazie alla collaborazione con la Capitaneria di Porto.

Lo scopo è ripulire il fondale dello specchio acqueo all’interno del porto vecchio di Sanremo, antistante le banchine Stefano Rambaldi e Angelo Pesante (dalle 8.30).

La prima edizione, su iniziativa dell’associazione di pescatori sportivi dilettanti “U Luvassu”, ha consentito di raccogliere svariati quintali di rifiuti e, successivamente, ha visto il coinvolgimento di altre realtà e associazioni, in primis il Consolato del Mare di Sanremo che ne ha assunto in seguito l’organizzazione.

“Fondali puliti” è reso possibile grazie alla disponibilità del subacqueo professionista Franco Belmondo e, negli ultimi anni, anche del collega Fabio Avagnina che gli si è affiancato.

I soggetti che negli anni hanno dato il loro contributo a “Fondali puliti” sono: A.P.S.D. U Luvassu, Yacht Club Sanremo, ASD Canottieri Sanremo, Lega Navale, Deplastificati, Famija Sanremasca (di cui il Consolato del Mare di Sanremo è una “costola”), ASD Il Timone, Circolo Velico Capoverde, Club per l’Unesco di Sanremo.