San Bartolomeo al Mare: 'Abbracciaperte', due giornate porte aperte in vista delle iscrizioni per il nuovo anno educativo

Sono in programma lunedì prossimo, alle 17, a venerdì 10 giugno dalle 18 le due 'Giornate porte aperte' del Nido d'infanzia Abbracciaperte di San Bartolomeo al Mare (Via Aurelia 139) in vista delle iscrizioni per il nuovo anno educativo. Nel corso delle due giornate, esclusivamente su prenotazione (abbracciaperte@jobel.it oppure 0183 417 770),le famiglie potranno scoprire gli spazi e conoscere il progetto educativo, visitare gli ambienti interni e esterni di questo nido che puó ospitare fino a 25 bambini.

"Abbracciaperte è una bellissima realtà di San Bartolomeo al Mare - dichiara Maria Elena Ardoino, Assessore ai servizi sociali del Comune -, i genitori sono contenti, i bambini sembrano molto felici, il personale è molto qualificato. Funziona tutto bene. Per noi è un investimento importante, per il nostro paese e per il Golfo Dianese, una realtà accreditata dalla Regione Liguria. Invito i genitori a prenotare la partecipazione".