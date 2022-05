Colonnine di ricarica delle bici elettriche: ne servirebbero nell'entroterra, a che punto siamo arrivati?

Quanto potrebbero servire, soprattutto per i prossimi mesi estivi quando sono attesi molti turisti appassionati di ‘outdoor’, le colonnine di ricarica dei mezzi elettrici in particolare nell’entroterra? Domanda lecita alla quale naturalmente potrebbero rispondere soprattutto loro, gli appassionati del settore ma alla quale sarebbe più opportuna una risposta delle Amministrazioni che, tra l’altro puntano molto su questo settore turistico.

Nei giorni scorsi ne è spuntata una, che al momento deve ancora essere collegata, sul Colle della Melosa, luogo particolarmente ‘battuto’ dagli escursionisti. E’ stata montata dalla Sistel Telecomunicazioni, azienda del settore telefonico e della connettività Internet, che sta anche lavorando in quello delle colonnine di ricarica.

Al momento, nella nostra provincia se ne trovano alcune solo a San Romolo, nell’entroterra di Sanremo, e sulla pista ciclabile vicino all’Impekabile nella zona di Bussana. Due punti di ricarica che vengono spesso usati da chi ha una bicicletta ‘assistita’ o da chi si muove in monopattino. Ovviamente, soprattutto per le escursioni in montagna, le colonnine sarebbero fondamentali per gli appassionati delle due ruote ‘elettriche’, potrebbero diventare a breve indispensabili anche per altri utilizzi.

Negli ultimi tempi si è parlato di installare le colonnine all’interno dei Comuni di Molini di Triora, Pigna, Dolceacqua e Terzorio, ma al momento non ci sono segnali che facciano presagire a un loro imminente arrivo. L’estate si avvicina e con lei anche molti turisti che sicuramente sarebbero interessati a servizi di questo genere. La nostra provincia è pronta?