Business & Friendship tra Liguria e Côte d'Azur, un incontro tra imprenditrici italiane e francesi (foto)

Sabato scorso si sono incontrate a nel Ponente ligure 25 imprenditrici italiane e francesi appartenenti ad AIDDA Liguria e AIDDA Veneto, FCE Cannes Côte d’Azur, FCE Nice (AIDDA Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti d’Azienda - FCE Femme Chef d’Entreprise).



Nell’ambito di una commissione transfrontaliera AIDDA-FCE, che ha il compito non solo di fare business ma di promuovere le proprie realtà territoriali, si sono trovate a Sarola presso la Cantina Ramoino per una degustazione di piatti tipici liguri accompagnati da ottimi vini, presentati da Fabiana Ramoino. Le socie del Veneto hanno illustrato Relazionésimo 2030, primo format europeo B2P– Business to People and Planet, che si svolgerà a Vicenza il 15-17 luglio 2022, il progetto d’impresa di Beate Vivo Farm presentata da una delle fondatrici Katty Panni.



Nel pomeriggio si sono spostate a Sanremo con una sosta a The Mall Sanremo per un’esperienza di shopping di lusso. Al loro arrivo sono state accolte da una sessione di massaggio relax alle mani. A fine shopping hanno potuto gustare un aperitivo vista mare sull’incantevole terrazza della Food Lounge by adHoc. “Una bella sfida quella di unire tante imprenditrici provenienti da realtà diverse ma così vicine, una bella squadra all’insegna non solo del business ma della convivialità”.