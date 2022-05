Anche la Lilt Imperia- Sanremo domani alla partenza della 13esima tappa del Giro d'Italia

Il Giro d'Italia ha raggiunto quota 105 e nell'anno della celebrazione del centenario della Lilt, la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori che vanta 106 Associazioni in tutto il territorio italiano, è Charity Partner della gara ciclistica nazionale per promuovere la lotta contro il cancro.



“Dalla Sicilia al Veneto - si spiega nella nota - le Associazioni Provinciali sono impegnate a diffondere consapevolezza, educazione sanitaria e sensibilizzare attraverso corrette informazioni i cittadini sull'importanza della Prevenzione. La Lilt Imperia- Sanremo, a pochi giorni dall'Inaugurazione della sua nuova sede in Via Duca degli Abruzzi 14, sarà presente venerdì 20 maggio alla partenza della 13ª tappa Sanremo-Cuneo di 150 km, una gara di grande velocità che i campioni sono chiamati a percorrere con arrivo previsto nella città piemontese intorno alle 17.30.

Le Volontarie Lilt saranno disponibili per offrire informazioni sulle visite di controllo periodiche, materiale informativo e ogni suggerimento riguardante i principi della prevenzione primaria: la cultura della salute e del benessere passa attraverso una sana e corretta alimentazione, lo sport e visite di prevenzione! Il Giro d'Italia è un evento internazionale, occasione unica per mostrare le bellezze del nostro paese e, quest'anno, per porre l'attenzione sull'impegno che la Lilt persegue da cento anni: il nostro traguardo finale è, come afferma il Presidente Nazionale Dottor Schittulli, raggiungere mortalità zero sul cancro, il nostro obiettivo è di consegnare ai nostri ragazzi un futuro libero dal tumore”.