Sanremo: Cgil e Uil durissimi sulla situazione bar e ristoranti del Casinò "Nessuna schiarita, si licenzia e stop"

Nessuna schiarita per i lavoratori che hanno operato per il settore bar e ristorazione del Casinò di Sanremo da 20 anni a questa parte. Si è svolto ieri il secondo incontro convocato dall’Assessore regionale Gianni Berrino, su richiesta dei sindacati Filcams Cgil e UilTucs, per l’assorbimento di tutti i lavoratori.

A una settimana tra il primo incontro in Regione e quello di ieri nulla è cambiato. Duro il commento dei sindacati: “A Sanremo – dicono Laura Ciccarelli e Roberto Fallara - dentro la Casinò Spa si licenzia”. All’incontro di ieri erano presenti: il Cda della Casinò Spa, il Sindaco Biancheri, la ditta uscente Elior e quella entrante all’appalto Igea Group.