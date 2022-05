Elezioni a Taggia: stoccata di Cascino a Conio, "In questo video mostro l'incuria che c'è in tutta la città"

"Manca il pubblico decoro e c'è incuria in tutta la città. E' un disastro". E' questo il commento di Gabriele Cascino , candidato sindaco a Taggia con la lista ' Progettiamo il futuro ', autore di un video pubblicato in queste ore su Facebook. In 3 minuti e 46 secondi, un carosello di foto che ritraggono angoli di Arma di Taggia, Levà e Taggia, in condizioni di degrado, il tutto accompagnato dalla storica musica dell' 'Intervallo' della Rai. "Questo è il risultato di un giro che ho fatto sabato sul territorio a fronte di tante segnalazioni che ci sono arrivate in queste settimane. Mi sembra che la situazione sia oggettivamente critica - ha spiegato il rappresentante di 'Progettiamo il futuro' - ci sono anche situazioni di privati che affacciano sulla pubblica via che un Comune non può permettersi di tollerare. Di fronte a certi scempi si deve intervenire ".

"Qui manca la gestione ordinaria per la tutela del decoro di una città. - incalza il candidato sindaco - Non è che manca in un punto ma nel resto del comune va tutto bene. Ovunque vai trovi spaccature e brutture. Ci sono luoghi che forse sono più da esempio di altri. Non a caso apro il video con le ex Caserme Revelli. C'è di tutto, alla stregua di una discarica a cielo aperto. Per non parlare della ciclabile interna che porta a Taggia: erba da tagliare, tavoli da picnic rotti, staccionate abbattute, un auto abbandonata diventata a sua volta contenitore per rifiuti e altro, segnali di potenziali pericoli posizionati lì per anni senza mai trovare una soluzione. Ecco cosa ho visto".