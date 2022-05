Sanremo: dopo l'ok all'abbattimento della tettoia un bando per gonfiabili e pista di pattinaggio sul solettone

Dopo la conferma, pubblicata la settimana scorsa dal nostro giornale, dello stanziamento da 100mila euro per la rimozione della tettoia e degli ex esercizi pubblici sul solettone di piazza Colombo, il Comune sta pensando alla concessione del suolo pubblico per l’installazione di attrazioni per i più piccoli.

E’ stato infatti pubblicato il bando per allestire spettacoli e attrazioni in estate e nel periodo natalizio. Si potranno montare gonfiabili e altre iniziative ludiche rivolte ai bambini e alle famiglie nel periodo estivo (giugno/agosto), ma anche una pista di pattinaggio su ghiaccio nel periodo delle feste di fine anno.

Il periodo di attività è stabilito, indicativamente, dalle 16 alle 23 nei mesi estivi (1° giugno- 31 agosto) e dalle 15.30 alle 21 nel periodo natalizio (dicembre/gennaio).