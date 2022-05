Bordighera: per allaccio della rete idrica alla scuola di via Napoli, giovedì vietato il transito in via Regina Margherita

Per consentire i lavori di allaccio della rete idrica del nuovo complesso scolastico di via Napoli a Bordighera, giovedì prossimo. 19 maggio, in via Regina Margherita (tratto tra corso Europa e via Romana) sarà vietato il transito veicolare dalle ore 8.00 fino a termine lavori.

In via Napoli sarà consentito il solo transito pedonale esclusivamente ai residenti; inoltre l’ingresso al plesso scolastico posto sulla stessa via Napoli sarà spostato su via Pelloux.​ È quanto comunica il Comune della città delle palme.