Bordighera: sabato prossimo festeggerà Sant'Ampelio, cerimonie dal mattino ai fuochi della sera

Sabato prossimo la città di Bordighera celebra Sant’Ampelio, santo patrono, con il tradizionale programma di appuntamenti che nell’ultimo biennio era stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria.

I festeggiamenti avranno inizio alle 9.45, innanzi alla sede della Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori (via Circonvallazione 8, in paese alto), con i saluti; verrà inoltre annunciato il nome di colui o colei a cui è stato conferito per l’anno 2022 il Parmurelu d’Oru, il riconoscimento assegnato dall’omonima associazione culturale ad un personaggio vivente nato, residente o legato per la propria attività a Bordighera e che ne abbia onorato il nome o dato lustro in un campo specifico.

Alle ore 11.00 verrà celebrata la Santa Messa presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena. Alle 16.00 la processione con la reliquia del corpo del Santo partirà dalla Chiesetta di Sant’Ampelio per raggiungere il borgo. Infine, alle ore 21.45, lo spettacolo pirotecnico; il punto di sparo è stato individuato nell’ex campo di calcio in Arziglia su parere della Commissione Tecnica Territoriale per le materie esplodenti.

Con alcune ordinanze, per la giornata sono stati disposti alcuni provvedimenti per la disciplina della circolazione stradale.

Per consentire lo svolgimento della processione religiosa:

- dalle 8 alle 17.30 sarà istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, in via Circonvallazione nel tratto compreso tra via Bastioni e via Dritta;

- dalle 15 alle 17.30 sarà istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, in piazza della Maddalena e Spianata del Capo (parte non asfaltata);

- dalle 16 alle 17.30 sarà disposta la chiusura temporanea del transito veicolare, regolata da agenti della Polizia Municipale, al passaggio della processione in via S. Ampelio, via Arziglia, corso Europa, via Piave, via F. Rossi, Spianata del Capo e via dei Colli.

Per consentire lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico, che avrà luogo nell’ex campo di calcio in Arziglia:

- dalle 12 alle 24 saranno istituiti il divieto di sosta, con rimozione forzata, di tutti i veicoli ed il divieto di transito sia pedonale che veicolare nella zona antistante il campo sportivo di Arziglia, nonché la chiusura del tratto di strada di collegamento tra via al Camposanto ed il campo sportivo;

- dalle 20 alle 24 saranno istituiti: il divieto di transito in via Al Camposanto, divieto di accesso agli scogli di Sant’Ampelio, divieto di accesso al camminamento “Camin du Pipu”, il divieto di transito veicolare in via Al Porto, il divieto di accesso, ad esclusione del personale autorizzato, all’arenile compreso tra il rio Sasso e via dei Pescatori.