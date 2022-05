Bajardo: domenica prossima, botteghe in strada tra relax, natura e shopping a cielo aperto

Domenica prossima, 15 maggio, Bajardo ospita dalle 9 alle 17 un mercatino artigianale e commerciale che si svolgerà la terza domenica del mese per tutto il periodo estivo. Inoltre alle 10 e alle 15 è in programma una passeggiata sensoriale. Si tratta di un'esperienza di contatto sensoriale ed emotivo con la natura dove riscoprire i nostri cinque sensi, l'amore e il rispetto per la natura, le sensazioni a contatto con i vari materiali, il gioco sperimentale ed il divertimento. Il ritrovo è fissato presso la Chiesa e durerà circa un'ora e mezza (15 euro a persona, prenotazioni ed informazioni 351 662 5090)