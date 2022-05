Televisione: cambiano i canali sul Dtt in provincia, in molti non vedono la Rai. Problemi nei condomini e nell'entroterra

Nuovo spostamento delle frequenze del digitale terrestre ed esplode la protesta degli utenti in tutta la provincia di Imperia, dove si registrano gravi problemi per la visione delle televisioni di Stato e commerciali.

Negli ultimi anni sono stati molti i cambiamenti del cosiddetto Dtt, che obbligherà entro il 2023 a cambiare quei televisori che non sono ancora pronti a ricevere il Dvb-T2, ovvero il nuovo sistema di trasmissione previsto anche per far spazio alle frequenze del 5G.

Attenzione, però, perché al momento il nuovo sistema di trasmissione non c’entra ancora nulla e le vecchie televisioni che ricevono il Dvb-T1 funzionano ancora regolarmente e continueranno a farlo per buona parte del prossimo anno.

Quanto viene fatto in queste ore, da ieri, è uno spostamento di canali, con la chiusura totale della cosiddetta ‘banda terza’ e la riduzione dei canali televisivi sulla ‘banda quinta’ per far spazio al 5G. I problemi più gravi si stanno registrando nei condomini che hanno gli impianti ‘canalizzati’, ovvero quelli che hanno i filtri per la ricezione dei singoli canali sui quali trasmettono le emittenti. Per loro l’unica soluzione è quella di far intervenire l’antennista e i problemi più grossi si hanno per la ricezione della Rai che ha cambiato canale di trasmissione.

Ci sono gravi problemi anche nell’entroterra, dove alcuni impianti stanno facendo impazzire i residenti. Le più grosse proteste ci arrivano dalla Val Nervia e in particolare da Pigna e Dolceacqua. Il Sindaco Roberto Trutalli si è fatto portavoce per la sua comunità: “A parte il cambiamento dei canali in atto – ci ha detto – noi da mesi abbiamo fatto presente i problemi che riscontriamo. E dalle Istituzioni ci dicono che una soluzione è quella di installare la parabola con il decoder TivuSat. Ma, a parte i costi che ogni singola famiglia deve sostenere, pensiamo che si possa tranquillamente mettere mano agli impianti e consentire a tutti di poter vedere la tv che, soprattutto per gli anziani, è uno dei pochi modi di passare il tempo e rimanere in contatto con il mondo”.

Le operazioni di ‘refarming’, ovvero di spostamento dei canali, è iniziata nella prima mattinata di ieri e ha interessato principalmente il ponente della provincia, tra Ventimiglia a Castellaro. In queste ore viene eseguito nel resto della provincia, tra Riva Ligure e Cervo. Non mancheranno anche in questa zona i problemi e, sicuramente anche le proteste degli utenti.

Si tratta di un sacrificio degli utenti, per consentire lo spostamento definitivo dei canali entro il 1° luglio, quando le compagnie telefoniche potranno accendere i propri servizi sulla banda dedicata al 5G. Un altro problema che si è registrato nella nostra zona è relativo agli utenti che vedono il Digitale Terrestre con Sky Q: in questo caso il decoder non sintonizza i canali locali dal 10 al 19 mentre vengono ricevuti regolarmente dalla maggior parte dei televisori.

Ricordiamo che, con gli ultimi spostamenti la qualità dell’immagine, almeno per i grossi network, è decisamente migliorata e crescerà ancora nel 2023, quando ci sarà il definitivo passaggio dal Dvb-T1 al 2. In quel caso tutti i canali dovranno passare alla trasmissione in alta definizione.