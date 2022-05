Entro fine maggio l'apertura delle piste per l'outdoor a Montenero: oggi il sopralluogo dei Sindaci

Due Sindaci su Montenero per i lavori sul sentiero tra l’area di lancio e il passo della Lisega. Si tratta dei primi cittadini di Bordighera e Vallebona, Vittorio Ingenito e Roberta Guglielmi, che hanno fatto un giro di perlustrazione nella zona, interessata da lavori per 64mila euro.

Sono in corso il ripristino della viabilità, fino ad ora molto critica, e l’installazione di pannelli panoramici, di tavoli e panche in legno oltre a bacheche informative, in linea con quanto già realizzato nel comprensorio.

“L’anno scorso – ha detto Ingenito - è stata firmata la convenzione con il Comune di Vallebona, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue potenzialità outdoor, oggi l’intervento è realtà: dalla collaborazione nascono ottimi risultati”. Entro fine maggio il percorso verrà aperto.