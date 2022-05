Sanremo: serie di ospiti illustri alla stagione primaverile dei ‘Martedì Letterari’ al Casinò

Da febbraio ad aprile i ‘Martedì letterari’ hanno ospitato ben dodici incontri con la partecipazione del procuratore Federico Cafiero De Raho con Valerio Cataldi e Don Rito Alvarez,Pierfrancesco Pingitore, la senatrice Elena Cattaneo, Mapi Danna, Francesca Vecchioni, Carmine Abate, il prof. Riccardo Campa con l’ambasciatore Carlo Eugenio Garcia de Alba Zapeda, Beppe Conti, Pino Insegno, Dario Salvatori, Fulvio Damele e Luca Amoretti, Andrea Gandolfo con Leone Pippione.

Un importante elenco di protagonisti della cultura contemporanea che si arricchisce di ulteriori appuntamenti, che costituiscono un punto di incontro e di confronto incentrato sull’appagamento ideale. Ringrazio il pubblico per l’assidua presenza, tutti gli scrittori e i nostri ospiti illustri che con la loro partecipazione rendono possibile la promozione di un messaggio culturale che il Casinò continua ad assicurare.

Il mese di maggio si apre venerdì prossimo alle 17 con Enrico Vanzina che presenta il libro ‘Diario Diurno’ (Herper Collins Italia). Partecipa Carlo Sburlati.

Il libro: nella storia della letteratura il diario occupa un posto speciale. Sono diari, in fondo, le Confessioni di Sant'Agostino e i Saggi di Montaigne, due dei libri più letti e amati di sempre. E venendo a tempi più recenti il Diario dei fratelli Goncourt è un testo imprescindibile per comprendere la grande Francia ottocentesca, e, a modo suo, è un monumentale diario in più volumi l'acclamato "La mia lotta" di Karl Ove Knausgård. E lo è, ovviamente, il "Diario notturno" di Ennio Flaiano, libro che illumina il nostro dopoguerra e gli anni del boom. Proprio da Flaiano, che ha conosciuto personalmente quando era bambino, parte Enrico Vanzina per questo suo "Diario diurno". Un diario adulto, iniziato da un uomo di 62 anni che non ne aveva mai tenuto uno. Un diario che racconta undici anni, racchiusi da due grandi crisi sociali, quella economica del 2011 e quella che stiamo ancora vivendo ed è legata alla pandemia. E in mezzo: la vita, le gioie, i dolori, gli attimi solo in apparenza insignificanti ma in realtà decisivi, la politica, i libri, il cinema, certo, il cinema, gli amici che si ritrovano o se ne vanno, gli incontri casuali, le strade prese o perse. Perché un diario, se scritto da un grande autore, è molto di più del mero succedersi degli accadimenti, pubblici e privati che siano, è un'opera letteraria che sa far commuovere, sorridere, riflettere, rivelando verità spesso nascoste sul cuore umano.

Enrico Vanzina: sceneggiatore e produttore. Figlio di Steno, insieme al fratello Carlo è vissuto nel mondo del cinema fin dall'infanzia, frequentando abitualmente personaggi del calibro di Totò, Ugo Tognazzi, Mario Monicelli, Ennio Flaiano, Mario Camerini e Dino Risi, i cui figli Marco e Claudio sono loro amici d'infanzia. Dopo aver frequentato la scuola francese Chateaubriand di Roma, diplomandosi nel 1966, si è iscritto a Scienze Politiche all'Università di Roma laureandosi nel 1970. L'esordio nella carriera cinematografica risale al 1974 come aiuto regista del padre nel film "La poliziotta". Nel 1976, ha iniziato a scrivere sceneggiature e da allora ha collaborato con i maggiori esponenti della commedia all'italiana. Nel corso degli anni '80 e '90 ha firmato insieme al fratello i più grandi successi al botteghino italiano, film molto amati dal pubblico ma spesso stroncati dai critici nostrani. Nel 1986 ha fondato, sempre con il fratello Carlo, la casa di produzione Video 80 e da allora oltre alla produzione cinematografica si è dedicato anche a quella televisiva ("I ragazzi della IIIa C", 1986; "Amori", 1987; "Anni '50", 1998; "Anni '60", 1999). Nei primi anni '90 ha collaborato con la Penta Film. Ma il cinema non è la sua unica occupazione. Ha scritto la pièce teatrale "Bambini cattivi" portata in scena da Giuseppe Patroni Griffi. Ha collaborato per diversi anni con Il Corriere della Sera e Il Messaggero, ha portato in stampa i libri "Le finte bionde", "Colazione da Bulgari" e "La vita è buffa" e tiene corsi di sceneggiatura.

Venerdì 13 maggio alle 17 Laura Calosso presenta il suo libro ‘Ma la sabbia non ritorna’ (Sem). Martedì 17 maggio alle 16.30 Luca Trapanese presenta il libro ‘Le nostre imperfezioni’ (Ed. Salani) . Interviene il gruppo ‘Penelope’. Venerdì 27 maggio alle 18 Lirio Abbate, direttore de l’Espresso presenta il libro ‘Stragisti. Uomini e donne delle bombe di mafia’ (Ed. Rizzoli). Il 31 maggio alle 16.30 Franco Gabrielli, Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, presenta il libro ‘Naufragi e approdi’ (Ed. Baldini+Castoldi). Martedì 7 giugno alle 16.30 Ito Ruscigni presenta il libro ‘Angelo Saglietto (Sofo) La caverna Bertran’ (Ed. Lo Studiolo). Interviene il prof. Giuseppe Conte e partecipano Matteo Orengo (Sindaco di Badalucco) e Stefano Costa, Funzionario Archeologo della Soprintendenza ligure.

Sabato 11 giugno alle 17, la cerimonia del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria. Verrà consegnato il Premio alla carriera al prof. Francesco Sabatini, Presidente onorario dell’Accademia della Crusca. Premiazione delle sezione Inediti.