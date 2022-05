Sanremo: Enrico Vanzina presenterà il suo "Diario Diurno" al Casinò

Venerdì 6 maggio, alle 17, presso il Teatro del Casinò di Sanremo il regista Enrico Vanzina maestro della cinematografia italiana presenta il suo nuovo libro: “Diario Diurno ( HarperCollins). Prosegue così la stagione primaverile dei martedì letterari con un incontro prestigioso, anteprima di un nutrito programma che si snoderà sino a giugno per culminare con la cerimonia del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria. All'appuntamento con Vanzina partecipa Carlo Sburlati con Marzia Taruffi. L’ingresso a teatro è libero sino all’esaurimento dei posti disponibili con mascherina FFp2.



"Nella storia della letteratura il diario occupa un posto speciale. - spiegano dal Casinò - Sono diari, in fondo, le Confessioni di Sant'Agostino e i Saggi di Montaigne, due dei libri più letti e amati di sempre. E venendo a tempi più recenti il Diario dei fratelli Goncourt è un testo imprescindibile per comprendere la grande Francia ottocentesca, e, a modo suo, è un monumentale diario in più volumi l'acclamato "La mia lotta" di Karl Ove Knausgård. E lo è, ovviamente, il "Diario notturno" di Ennio Flaiano, libro che illumina il nostro dopoguerra e gli anni del boom".



"Proprio da Flaiano, che ha conosciuto personalmente quando era bambino, parte Enrico Vanzina per questo suo "Diario diurno". Un diario adulto, iniziato da un uomo di 62 anni che non ne aveva mai tenuto uno. Un diario che racconta undici anni, racchiusi da due grandi crisi sociali, quella economica del 2011 e quella che stiamo ancora vivendo ed è legata alla pandemia. E in mezzo: la vita, le gioie, i dolori, gli attimi solo in apparenza insignificanti ma in realtà decisivi, la politica, i libri, il cinema, certo, il cinema, gli amici che si ritrovano o se ne vanno, gli incontri casuali, le strade prese o perse. Perché un diario, se scritto da un grande autore, è molto di più del mero succedersi degli accadimenti, pubblici e privati che siano, è un'opera letteraria che sa far commuovere, sorridere, riflettere, rivelando verità spesso nascoste sul cuore umano" - concludono.