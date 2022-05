Sanremo: domenica torna la Fiera di Maggio tra il lungomare Calvino e piazzale Dapporto

Appuntamento domenica 8 maggio con la tradizionale “Fiera di Maggio” di Sanremo. Una manifestazione commerciale ormai storica capace di attirare molte persone.



Proprio per consentirne lo svolgimento in sicurezza, si svolgerà sul lungomare Italo Calvino/piazzale Carlo Dapporto (dalle 8 alle 19). "In occasione della fiera saranno sospese le rimozioni dei veicoli per il lavaggio strade in via Martiri domenica 8 maggio" - ricordano dalla Polizia Municipale matuziana.