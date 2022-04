Il Comitato "Imperia contro le guerre" convoca assemblea pubblica per il 1° maggio

Il Comitato "Imperia contro le guerre" ha indetto una assemblea pubblica che si terrà domenica 1° maggio in occasione della Festa dei Lavoratori. L'incontro si terrà a partire dalle ore 17.30 presso l'Anfiteatro della Rabina.



"Contro ogni appartenenza ad organismi di parte come la NATO. Per il rispetto dell'articolo 11 della Costituzione Repubblicana. Per il rispetto di chi lavora e fa la spesa ogni giornoPer una vera scelta di Pace. Imperia contro le guerre" - questo il messaggio lanciato dal Comitato in vista dell'assemblea del 1° maggio.