Porsche sceglie Sanremo per la campagna internazionale della nuova Panamera Platinum Edition (Foto)

Un'altra vetrina internazionale per Sanremo e le sue bellezze. Porsche ha scelto la Città dei Fiori per la campagna internazionale dedicata alla nuova Panamera Platinum Edition.

Su tutti i siti di settore compaiono le foto della nuova vettura tedesca scattate sul molo di Porto Sole, con la città sullo sfondo.

Vero è che Sanremo gode ogni anno di una continua esposizione mediatica grazie ai tanti eventi che la vedono protagonista, ma è altrettanto vero che una partnership in più non può che giovare all'immagine della città su scala nazionale e internazionale, specie su un target di livello come quello di Porsche.