Ventimiglia: c'è l'ok della Conferenza dei Servizi per la nuova passerella, un progetto da 11 milioni di euro

E’ terminata positivamente la Conferenza di Servizi concernente l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale sul fiume Roya, a Ventimiglia, crollata nella notte tra il 2 e il 3 ottobre del 2020, a causa della forza del corso d’acqua, alimentato dalla tempestata Alex.

Con questi risultati, quindi, l’Amministrazione Comunale ha dato il via libera al progetto per la sua realizzazione, insieme alla messa in sicurezza degli argini nel tratto terminale e alla riqualificazione urbana, realizzato da Exa Engineering.

“Siamo usciti da una positiva conferenza dei servizi con la possibilità di andare avanti con la procedura – ha detto nei giorni scorsi Gianni Ascheri, assessore ai Lavori Pubblici - prima della fine dell'anno penso che avremo la ditta che effettuerà i lavori”. Dello stesso avviso il vicesindaco Simone Bertolucci: “Gli uffici hanno lavorato bene. Siamo nei tempi giusti, abbiamo dovuto fare anche una modifica nella zona di via Trossarelli, altrimenti per quanto riguarda il piano di bacino ci sarebbe stato un piccolo problema, modifica accettata e siamo fiduciosi”.

Il lavoro dell'amministrazione procede per restituire al popolo ventimigliese uno dei simboli indiscussi ed iconici della città di confine, quello che architettonicamente e metaforicamente unisce la città vecchia con la nuova, la sua passerella 'Squarciafichi'.

I lavori, secondo il progetto definitivo, ammontano a 11 milioni e 75mila euro e l’opera è realizzabile in almeno tre lotti funzionali. Il primo, che riguarda il ponte ciclopedonale e la sistemazione urbana delle ‘spalle’, ammonta a 7 milioni e 513mila euro. Il secondo, con la messa in sicurezza dell’argine destro e la sistemazione urbana, a un milione e 37mila euro. Il terzo, ovvero la messa in sicurezza dell’argine sinistro, la sistemazione delle sponde e quella urbana, sarà di 611.897 euro.

Nella Conferenza dei Servizi, il Ministero Delle Infrastrutture E Della Mobilità Sostenibile ha confermato che non sembrano emergere esigenze di tutela della sicurezza della navigazione. La Provincia di Imperia ha espresso valutazione di incidenza positiva al progetto, seppur con alcune marginali modifiche. La Regione ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica e il parere ai fini demaniali per l’approvazione del progetto.