Tre bandi per altrettante assunzioni in Amaie Energia: ricerca di tre dipendenti a tempo pieno e indeterminato

Amaie Energia, azienda che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Sanremo e in altri comuni della nostra provincia, ha pubblicato tre bandi per la selezione di altrettanti dipendenti.

Il primo per l’area tecnica come responsabile ufficio tecnico e comunicazione, il secondo per un dipendente amministrativo e il terzo come dipendente dell’area tecnica in qualità di responsabile del settore tecnico igiene ambientale. Per tutti il contratto di lavoro è a tempo indeterminato con orario a tempo pieno.