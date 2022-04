Seo per ecommerce come farla e a chi affidarsi

Realizzare una strategia SEO per e-commerce è una procedura che necessita di essere svolta considerando diversi aspetti. Se non sai cosa sia la SEO ti lasciamo questa guida qui del sito di Google che spiega le cose base per i principianti della SEO.

Andiamo avanti ed ecco a te qualche consiglio utile grazie al quale è possibile rendere migliore il sito web dove si vendono i propri prodotti.

Abbiamo già parlato degli e-commerce e delle strategie per aumentare la visibilità di questi ecommerce in questo articolo.

La ricerca delle parole chiave adeguate

Quando si crea un contenuto per l'e-commerce è fondamentale che questo sia realizzato in ottica SEO e in particolar modo è consigliato prestare la massima attenzione nell'inserimento delle parole chiave.

Le keywords giuste permettono di ottenere diversi vantaggi, tra i quali spicca un incremento della visibilità online.

La scelta deve ricadere su parole chiave che siano consone all'argomento trattato nel proprio sito internet: per esempio se si parla di smartphone la tipologia di prodotto deve essere inserita diverse volte nell'articolo realizzato.

Inoltre è fondamentale valutare anche quale sia il volume di ricerca di quella parola e controllare se questa è già stata ampiamente utilizzata dai competitors, per evitare che il volume di ricerca possa essere in qualche modo limitato o comunque che un contenuto possa essere visto come poco originale e quindi non considerato dal motore di ricerca di Google.



La struttura del contenuto del sito

Quando si realizza un contenuto che dovrà essere inserito all'interno del sito e-commerce focalizzarsi solo sulle parole chiave rappresenta un grosso errore da evitare.

Questo perché si rischia di creare un contenuto poco avvincente e interessanti agli occhi del motore di ricerca, quindi si potrebbe essere penalizzati.

Per fare SEO in questo caso è importante conoscere il giusto modo di formattare un testo per il sito internet.

Quindi è fondamentale suddividere il contenuto in titoli e sottotitoli, con tanto di grassetto e paragrafi che non devono essere eccessivamente lunghi.

In tal modo si ha l'opportunità di trasformare quel contenuto in un elemento di grande rilevanza per il motore di ricerca e soprattutto di piacevole lettura per i visitatori e potenziali clienti, che non si stancheranno di leggere quell'articolo o la scheda prodotto dopo pochi minuti.



Attuare una buona strategia di link building

Altro dettaglio importante per fare una buona strategia SEO per il proprio e-commerce consiste nell'applicazione di una strategia di link building. I link in entrata sul proprio sito web, ovvero quelli che verranno inseriti in portali che trattano argomenti correlati ai prodotti presenti sull'e-commerce, consentono di incrementare le visite ricevute da parte dell'utenza online. Ovviamente è molto importante sapere che una buona strategia di link building si basa sulla scelta di pochi link ma di qualità. Riempire il testo con tanti link esterni, infatti, comporta una penalizzazione per quanto riguarda il posizionamento sul motore di ricerca, specialmente se molti di questi link vengono ottenuti in maniera non chiara. Pertanto è fondamentale sapere che per attuare una buona strategia, quindi migliorare la visibilità del sito grazie appunto a un'ottima strategia SEO, è fondamentale studiare accuratamente quelli che sono i vari link che dovranno essere inseriti nel proprio sito web.

In tal modo si possono evitare potenziali errori e subire delle penalizzazioni.



L'importanza dei tag

Un aspetto chiave che permette di effettuare una strategia SEO impeccabile riguarda l'inserimento dei tag nel proprio testo.

In questo caso è importante prendere in considerazione il fatto che il testo deve essere caratterizzato da una formattazione specifica, con tag che permettono di indicizzare meglio le pagine e allo stesso tempo che forniscono l'opportunità concreta di incrementare le visualizzazioni online.

Da considerare anche i titoli e descrizione meta, con tanto di parola chiave quale nome del sito o prodotti che vengono venduti e categoria di appartenenza, nonché scrivere la keyword nell'intestazione della pagina.

In questo modo è possibile ottenere un prezioso risultato, ovvero incrementare la notorietà del proprio sito web e fare in modo che questo venga posizionato meglio dal motore di ricerca di Google, quindi che appaia nelle prime posizioni della prima pagina.

Aprire un e-commerce non è una scelta facile, leggi qui tutti gli adempimenti che devono essere fatti per essere in regola.



A chi affidarsi per realizzare una strategia SEO sul proprio ecommerce

Nel momento in cui si vuole avviare una strategia vincente di tipo SEO nel proprio e-commerce occorre necessariamente considerare che bisogna rivolgersi solo ed esclusivamente agli esperti del settore.

Questo per il semplice fatto che le suddette figure vantano anni di esperienza e permettono, dunque, di avere un'ampia panoramica sui diversi aspetti che riguardano tale strategia.

Per esempio lo studio delle parole chiave, di cui è stato parlato prima, viene svolto in maniera tecnica, precisa, mediante l'utilizzo di determinati strumenti che offrono un'analisi completa delle migliori keyword che potranno essere usate in quel testo.

Stesso discorso per tutti gli altri aspetti fondamentali di una buona strategia SEO, grazie alla quale è possibile incrementare la visibilità e autorevolezza del proprio sito, nonché incrementare il numero di visite ricevute nel corso di un determinato arco temporale.

Pertanto, richiedere l'intervento degli esperti consente di prevenire una serie di potenziali errori che possono avere delle pesanti ripercussioni sul sito e penalizzare l'azienda stessa.

Inoltre l'esperienza degli addetti permette di mettere in pratica una strategia SEO per l'e-commerce la cui finalità è il miglioramento della visibilità del sito.

Fra le agenzie SEO italiane, se ti interessa una consulenza per la SEO per ecommerce puoi valutare sicuramente Bitmetrica, una web agency italiana, che ha anche il titolo di Google Premier Partner, una certificazione che viene data solo al 3% delle agenzie italiane che spendono soldi su Google Ads, la piattaforma pubblicitaria di Google.