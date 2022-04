Diano Marina: giovedì prossimo Consiglio comunale, tre interrogazioni del gruppo 'Diano domani'

Prosegue l’attività amministrativa del gruppo consiliare 'Diano Domani'. In vista del prossimo consiglio comunale di giovedì alle 12.45, sono state depositate tre interrogazioni che verranno presentate dal capogruppo Francesco Parrella e dal consigliere Micaela Cavalleri.

La prima riguarda la frazione di Gorleri ed in particolare la zona dei 'Pini del Rosso', che è stata assai considerata nell’ultima parte della campagna elettorale per l’installazione di una grossa antenna ma che successivamente è purtroppo caduta nel dimenticatoio, soprattutto da parte dell’Amministrazione: "In attesa degli esiti dei contenziosi avviati anche da un comitato costituito appositamente, vorremmo avere informazioni certe sul mantenimento di un’area che ora non appare in sicurezza, oltre ad essere assai degradata ed a presentarsi in pessime condizioni di fronte ai tanti residenti e turisti che nella bella stagione ormai alle porte frequenteranno la nostra collina".

In merito allo spostamento provvisorio dell’asilo nido presso la 'Casetta della musica', per il quale sono stati stanziati oltre 50.000 euro: "Vorremmo sapere come verranno spesi questi fondi, cosa ne sarà della casetta dopo la destinazione provvisoria ad asilo, e quando verrà riqualificata la sede storica dell’asilo di corso Roma che, una volta a norma, potrà senz’altro ospitare più bambini e soddisfare quindi un numero più elevato di famiglie".

"Chiederemo poi conto - termina 'Diano domani' - sollecitati anche da numerosi genitori di bambini frequentanti le scuole di Villa Scarsella, dell’assoluta mancanza di pulizia del parco adiacente, dove i bambini effettuano la ricreazione. Vorremmo sapere se in quella zona verranno organizzate le manifestazioni estive, quali lavori preventivi verranno effettuati e come si concilierà questa destinazione con la possibile presenza dei bambini frequentanti il Nido estivo".

“Sollecitiamo costantemente – dicono Parrella e Cavalleri - un’amministrazione che si sta dimostrando assai deludente in tutte le componenti, e senza un’organizzazione efficace. L’inerzia di una squadra che naviga a vista comunque non ci scoraggia nelle prerogative che abbiamo assunto grazie alla fiducia dei nostri elettori. Continueremo con determinazione ed impegno a far rilevare le tante inefficienze di una Giunta impreparata ed inconsistente ed a proporre, per quanto possibile, idee che possano essere utili ai Dianesi".