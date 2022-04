Giovedì all’ospedale di Sanremo un’intera giornata dedicata alla prevenzione dei tumori del cavo orale (Video)

Asl1 prosegue senza sosta nella propria campagna di prevenzione e dedica una intera giornata alla lotta ai tumori del cavo orale.

Giovedì al padiglione ‘Borea’ dell’ospedale di Sanremo sarà possibile effettuare gratuitamente la visita preventiva dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, senza appuntamento e senza impegnativa.



La provincia di Imperia si è sempre distinta per la grande partecipazione alle giornate di prevenzione; l’anno scorso furono 70 i pazienti che parteciparono all’iniziativa con 25 casi di successiva presa in carico per verifiche maggiormente approfondite.

I principali fattori di rischio per l’insorgere dei tumori del cavo orale sono da ricercare principalmente nelle cattive abitudini come l’abuso di alcol e il fumo, ma incide anche la respirazione di sostanze inquinanti o tossiche. Uno stile di vita sano è, quindi, la prima arma contro una malattia che non ha possibilità di trasmissione per via ereditaria.

La prevenzione resta sempre e comunque strategia vincente per individuare eventuali complicazioni e iniziare le cure prima che sia troppo tardi. I dati parlano chiaro: i tumori del cavo orale hanno un tasso di mortalità tra l’80 e il 90% in stadio avanzato ma, per contro, se intercettati con il giusto anticipo, possono essere facilmente sconfitti. Per questo Asl1 prosegue con le proprie iniziative dedicate alla prevenzione e, nel 2022, propone per la quarta volta la giornata dedicata alle visite otorinolaringoiatriche ad accesso libero e gratuito.

Le interviste

Molte strutture sanitarie su tutto il territorio italiano parteciperanno all’iniziativa e sono molto numerose le unità ospedaliere che hanno risposto alla chiamata dell’AOOI e che apriranno le loro porte per un consulto gratuito ai cittadini che ne faranno richiesta.

Nonostante l’urgenza del tema e malgrado gli importanti sviluppi nelle tecniche di diagnosi e cura raggiunti nell’ultimo decennio, la consapevolezza sociale dei tumori testa-collo è ancora scarsa.

Per questo motivo l’AOOI, continua con l’organizzazione della IV Giornata nazionale volta a educare il grande pubblico alla prevenzione e alla consapevolezza dei sintomi legati ai tumori del cavo orale, promuovendo un tempestivo ricorso al medico per una diagnosi precoce. Oltre la metà dei casi giunge infatti alla prima diagnosi con malattia localmente avanzata o già metastatica, e di questi il 80% non sopravvive oltre i 5 anni. Al contrario, per i pazienti diagnosticati negli stadi iniziali, il tasso di sopravvivenza si attesta all’80-90% (fonte AIRC).

I tumori del distretto testa-collo sono il settimo cancro più comune in Europa, circa la metà dei tumori del polmone ma due volte più comuni del cancro del collo dell’utero. In Italia rappresentano il 3% dei casi oncologici, con una frequenza media tre volte superiore negli uomini e un’incidenza che aumenta progressivamente con l’età a partire dai 50 anni.