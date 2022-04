Lucinasco: l'Amministrazione conferma i divieti di organizzare pic-nic e grigliate sul territorio

Con l'avvento della bella stagione e l'imminenza delle varie feste primaverili (Pasqua e le successive festività civili) l'Amministrazione Comunale di Lucinasco ricorda che permane la vigenza dell'ordinanza Sindacale che vieta sul territorio comunale l'organizzazione di pic-nic e altre forme più ridondanti di utilizzo delle aree (grigliate, apposizione di tende ecc.).

Ciò in quanto il Comune, per dimensione e organizzazione, non è in grado di gestire la pulizia dei luoghi nonché il controllo di ulteriori attività che in passato hanno causato non pochi problemi e danneggiamenti all'ambiente (muri disfatti, piante divelte, tende da accampamento abbandonate ecc.)

In proposito dichiara il Sindaco Marilena Abbo: "Questo non deve essere interpretato come un segnale negativo nei confronti dei turisti e dei visitatori. Lucinasco offre altre opportunità: la visita dei musei, la chiesa della Maddalena, monumento nazionale, la possibilità di ampi percorsi di trekking di limitato impegno sia salendo dal fondovalle che in cresta. Questi ultimi sono tutti ampiamente segnalati e molto frequentati e hanno come punti di partenza San Lazzaro Reale, Olivastri e Villa Guardia per raggiungere la Maddalena o il Monte Acquarone con possibilità di percorsi ad anello. Le aree stesse nelle quali è interdetto il pic nic possono essere tranquillamente frequentate da famiglie e da gruppi; su tali aree è possibile giocare sui prati e svolgere altre attività ludiche sempre nell'ottica di proteggere e conservare luoghi che sono particolari dal punto di vista ambientale e nei quali in passato sono stati effettuati interventi anche in termini di strutture per migliorarne la fruibilità"