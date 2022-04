Bordighera: da domani a domenica in corso Italia una 'Pasqua a sorpresa' alla scoperta del cioccolato

La Confesercenti di Bordighera offrirà una Pasqua in relax con shopping e tante soprese. Sarà trasformato il salotto di corso Italia in una comoda isola pedonale dove, da domani a domenica si terrà l'evento 'Sorpresa! Pasqua a Bordighera', organizzato in collaborazione con Espansione Eventi di Paola Savella ed il patrocinio del Comune di Bordighera.

AssoCioccolato-Confesercenti in collaborazione con l'associazione Acai, garantirà la presenza di due grandi maestri cioccolatieri Silvio Bessone e Gabriele Mainero che si esibiranno nell'arte della lavorazione di questo magnifico prodotto artigianale, conosciuto in tutto il mondo, coinvolgendo i bambini che potranno seguire in diretta laboratori per imparare le tecniche di lavorazione e potranno impastare, disegnare, creare direttamente con i maestri. Presenti anche gli studenti dell’Istituto Professionale per i servizi della Enogastronomia Alberghiero Ruffini di Arma di Taggia che dal 1980 è punto di riferimento nella formazione professionale nel settore del turismo.

"Siamo felici di essere ritornati a Bordighera - dichiara Sergio Scibilia, segretario provinciale - con le nostre manifestazioni classiche, spostate in primavera. Confesercenti prosegue così la fattiva collaborazione con il Comune e grazie a loro sostegno abbiamo pensato ad un weekend di shopping e uno spazio dedicato all'arte del cioccolato artigianale con la presenza di eccellenze nazionali. Si potranno trovare dolci soprese e attività per i più piccini: laboratori e giochi per bambini, golosità delle feste, stand di artigianato ed un mercatino enogastronomico".

"Ci saranno vere e proprio bontà - interviene Paola Savella - con prodotti tipici di varie regioni italiane, delizie piemontesi, emiliane, ai cannoli siciliani. Ed ancora miele, erbe aromatiche, frutta e verdura. libri per adulti e bambini. Artigianato etnico, cristalli, lampade, incensi, gessi profumati e profumatori, cinture, abbigliamento etnico e vintage”.

Per i tre giorni in corso Italia è previsto un ricco programma, dalle 10 alle 20: 'L’uovo magico di gatto Pasqualino!' ovvero pesca il tappo giusto per vincere un dolce bottino, a cura del 'Gattile' di Ventimiglia. Sotto il programma.

venerdì 15 aprile

ore 11,00 “Quel mazzolin di fiori” un bouquet variopinto che sa di primavera presso lo stand “Robirò " (11–12,30 e 14,30-18,30)

ore 14,00 La fabbrica del cioccolato: "Come nasce un uovo di Pasqua e tecniche di decorazione" a cura della Confesercenti Associoccolato e ACAI con i maestri Silvio Bessone, Valerio Catella e Gabriele Mainero

ore 15,00 Inaugurazione con Olaf (Corso Italia lato Via Vittorio Emanuele)

sabato 16 aprile

ore 10,00 La fabbrica del cioccolato. Dimostrazione di ovetti pasquali e soggetti a tema

ore 10,00 “Le piccole marionette della fattoria”, laboratorio di manualità e decorazione presso lo stand “Robirò” (10–12,30 e 14,30–18,30)

ore 15,00 La fabbrica del cioccolato: "Il Cioccolato e le sue tipologie" e "Come nasce un uovo di Pasqua"

ore 15,30 “La fabbrica delle emozioni... fonditi con noi” compagnia 'Gli Scacciapensieri'



domenica 17 aprile

ore 10,00 “Farfalline dai mille colori” falle volare sulle ali della fantasia, laboratorio di manualità e decorazione presso lo stand “Robirò” (10–12,30 e 14,30–18,30)

ore 10,00 La fabbrica del cioccolato: tecniche per degustare un cioccolato e "Come nasce un uovo di Pasqua", tecniche di decorazione

ore 15,00 La fabbrica del cioccolato: "La storia del Cacao", lavorazioni di soggetti pasquali.