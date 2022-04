Turismo: sarà una Pasqua da 'tutto esaurito' a Sanremo, Feliciotto "Stiamo vivendo numeri da ante Covid"

Sarà una Pasqua da ‘tutto esaurito’ a Sanremo ma un po’ in tutta la nostra provincia sul piano turistico. Le strutture alberghiere, infatti, fanno segnare il pienone almeno tra oggi e lunedì prossimo, giornata di Pasquetta.

E’ questo il trend che viene segnalato dagli operatori del settore, che confermano numeri da Pasqua ante Covid e che rinfrancano gli imprenditori locali, dopo due stagioni di chiusure, proprio per la pandemia. E anche per i prossimi ponti, pur non particolarmente invitanti, le prenotazioni sono buone.

C’è l’incognita meteo ma, soprattutto, i problemi derivano dal timore di mettersi in viaggio sulle nostre autostrade del Nord-Ovest, ricche di restringimenti (anche se i cantieri sono stati rimossi). In attesa di un maggio che si preannuncia abbastanza pieno, le prenotazioni per il mese di agosto sono già invitanti per gli albergatori, che si sono dichiarati moderatamente ottimisti. C’è il mese di giugno ancora un po’ fermo mentre luglio si sta già muovendo in chiave prenotazioni.

“Basandoci sui dati – ci ha detto Christian Feliciotto dell’hotel Nazionale – questi sono positivi. E’ chiaro che l’incertezza sui mercati e per la politica internazionale c’è, però sembra incredibile ma sia la guerra che il Covid non vengono considerati tra i problemi più grossi. Quelli che possono limitare l’afflusso sono il caro benzina e i problemi sulle autostrade”.

Mentre molti villeggianti si stanno mettendo in marcia per arrivare sulla riviera di Ponente per le vacanze pasquali, le previsioni sono buone per albergatori e operatori del settore turistico in genere. Le giornate del prossimo weekend sono preannunciate belle e, quindi, si prospettano giorni positivi nella nostra provincia, dopo due anni drammatici di chiusure e stop di vaio genere.