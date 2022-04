Sanremo si rilancia sul mercato crocieristico tra la ‘Cruise Italy’ di Miami e il nuovo incarico alla ‘Hugo Trumpy’

Smaltita la sbornia festivaliera con la prestigiosa ospitata della Costa Toscana in rada, Sanremo vuole rilanciarsi sul mercato crocieristico. Il paventato accordo con Costa Crociere, per il momento, sembra congelato e, quindi, palazzo Bellevue prepara la stagione 2023 nel segno della continuità con la ‘Hugo Trumpy’.



Alla società genovese è andato l’incarico con affidamento diretto per l’organizzazione degli scali in città. Ormai è troppo tardi per pensare all’estate imminente che, di fatto, sarà la terza senza crociere. Ma nel 2023 le navi torneranno ad attraccare al largo.

Intanto il Comune punta anche alla comunicazione e alla promozione turistica ufficializzando la partecipazione alla fiera ‘Cruise Italy’ di Miami. Vetrina di respiro internazionale per sperare in un 2023 che sappia dare nuova linfa a un mercato che Sanremo meriterebbe di vivere con numeri ben più consistenti rispetto a quanto visto.