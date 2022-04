Sanremo: cessione del deposito Rt di corso Cavallotti, domani nuovo incontro tra le categorie e il Comune

Nuovo incontro tra le categorie, Confcommercio e Confesercenti, con i capigruppo in consiglio comunale a Sanremo per capire il futuro del deposito della Riviera Trasporti di corso Cavallotti a Sanremo, che potrebbe diventare un nuovo centro commerciale.

L’appuntamento è per le 11.15 in Sala Giunta in Comune a Sanremo, anche se alcune associazioni che si sono unite alle due più importanti, si collegheranno via streaming. Da diverso tempo Confesercenti e Confcommercio stanno collaborando per cercare di capire la volontà dell’Amministrazione di cambiare la destinazione d’uso per poter poi vendere ad un grosso marchio il deposito.

Al momento non si sa ancora chi potrà essere interessato all’acquisto della struttura, anche se tra i ben informati circola il nome di Esselunga.