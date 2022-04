Sanremo traccia il bilancio di un sabato da record, Faraldi: “Ripartenza? Noi non ci siamo mai fermati” (Video)

Quasi duemila persone al ‘Pride’, 1.500 presenze per il Festival del Rugby, un’invasione di motori con il Rallye, tribune gremite per la finalissima dell’ATP Challenger di tennis, due convegni al Casinò. Sabato 9 aprile 2022 sarà una giornata difficile da dimenticare per un carico di eventi come non se ne vedeva da tempo.

Sanremo si è fatta trovare pronta, tutto è andato per il meglio; se ripartenza doveva essere, lo è stato nel migliore dei modi. Il ricco weekend ancora in corso, inoltre, fa da apripista a una serie di festività e appuntamenti: Pasqua, 25 aprile, 1° maggio e, infine, la tappa del Giro d’Italia (20 maggio). Un antipasto d’estate all’insegna di un giustificato ottimismo.

Comprensibilmente soddisfatto l’assessore a Sport e Turismo, Giuseppe Faraldi, dopo un sabato che ha condensato al meglio lo spirito delle sue due deleghe: “È una città viva che apre la voglia di rinascita di tutto il resto d’Italia, apre il cuore vedere tutti questi eventi che ridanno l’opportunità di vivere la città. C’è da augurarsi di riproporre giornate così”.

“Non si siamo mai fermati, dal Festival la città è sotto l’occhio delle telecamere - aggiunge Faraldi - Sanremo è sempre alla ribalta ed è difficile pensa che non sia così. Noi dobbiamo fare un modo che lo sport sia da traino per il turismo e l’indotto commerciale della città”.

L'intervista all'assessore Giuseppe Faraldi