Sanremo: con una Cena gala, conclusa la tre giorni organizzata dall'Unuci di Sanremo-Imperia, dai Clubs Lions

Si è conclusa sabato 9 aprile, con una cena di gala al Roof Garden del Casinò, una tre giorni organizzata dall'Unuci di Sanremo-Imperia, dai Clubs Lions, con il patrocinio di Comune, Asl e Ordine dei Medici.



"Da giovedì a sabato - si spiega nel comunicato - si sono tenute due importanti iniziative, la riunione degli Ufficiali della Riserva dell'Unione Europea presso l'Istituto Diritto Umanitario e la Conferenza su Pandemia e Sanità al Teatro del Casino. Un momento toccante lo stupendo concerto dei fiati dell'Orchestra Sinfonica presso l'ex Chiesa di S. Brigida in cui è stata presentata una operazione di soccorso di una famiglia Ucraina ad opera dell' Cri di Bordighera e l'impegno in tal senso dei Soci di Unuci Sanremo. Alla serata di Gala erano presenti tutti i protagonisti della tre giorni e rappresentanti del Comune di Sanremo. Durante il Gala è stata presentata l'attività dei Lions Italia e la nascita del Centro Studi Grandi Rischi che avrà sede a Sanremo sotto la direzione scientifica del Dott. Danilo Papa. Il Premio 2022 del Centro Grandi Rischi (CESTIMARI) è stato attribuito al Gen. Figliuolo per l'opera svolta durante la Pandemia.

I Lions hanno attribuito, sempre al Gen.Figliuolo, il Melvin Jones che è la più importante onorificenza Lions per opere meritevoli".