Coronavirus: numeri stazionari oggi nella nostra provincia con 154 nuovi casi e lieve calo dei ricoverati

Sono 1.537 i nuovi positivi oggi in Liguria a fronte di 10.874 tamponi per un tasso di positivà pari al 14,13%. A Imperia si registrano 154 nuovi casi, 234 a Savona, 907 a Genova e 235 a La Spezia. Uno solo è relativo ad una persona che non risiede nella nostra regione.

In totale i casi positivi nell'imperiese sono 1.908 (stesso numero di ieri) mentre si registrano un ricovero in meno in ospedale in Asl 1: sono 38 i pazienti che si trovano in media intensità mentre rimangono tre in terapia intensiva, stabile rispetto a ieri. In totale, in Liguria, sono 251 (-2) le persone che si trovano in ospedale e di queste 8 (=) sono in terapia intensiva.

Nessun morto oggi in Liguria, con i decessi che dall'inizio della pandemia sono stati 5.217. Cliccando sotto il bollettino odierno completo e la situazione relativa alle vaccinazioni.